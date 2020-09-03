Pentagon Corona Aşısı Deneylerine Gönüllü Arıyor

ABD yönetimi, AstraZeneca’nın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısının üçüncü faz insanlı deneyleri için Savunma Bakanlığı (Pentagon) tesislerini devreye soktu.

Bu çerçevede aşının klinik deneyleri için beş tesis belirlendi. Pentagon’dan yapılan açıklamada hedefin, aşı geliştirilmesi ve dağıtılması için başlatılan Işık Ötesi Operasyon çerçevesinde, Ocak 2021'e kadar güvenli ve etkili aşı ile tedavi sağlamak olduğu belirtildi.

Sağlık İşleri Savunma Bakan Yardımcısı Tom McCaffery konuyla ilgili açıklamada, "Savunma Bakanlığı, potansiyel bir Corona virüsü aşısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Aşılar güvenlik, dozajın belirlenmesi ve tepki testlerinin ilk aşamaları tamamlandığından, gönüllülerin klinik çalışmalara katılmalarını içeren bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız. Aşı geliştirme sürecinde atılacak adımları desteklemek için birkaç tesisin belirlenmesinden heyecan duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Pentagon açıklamasında seçilen tesisler, San Diego’da Donanma Tıp Merkezi, San Antonio’daki Brooke Ordu Tıp Merkezi ve Lackland Hava Üssü’ndeki Wilford Hall Tıp Merkezi, Bethesda’daki Walter Reed Askeri Hastanesi ve Fort Belvoir’daki bakanlığa bağlı devlet hastanesi olarak sıralandı.