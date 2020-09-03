Pentagon Corona Aşısı Deneylerine Gönüllü Arıyor

ABD yönetimi, AstraZeneca’nın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısının üçüncü faz insanlı deneyleri için Savunma Bakanlığı (Pentagon) tesislerini devreye soktu.
Bu çerçevede aşının klinik deneyleri için beş tesis belirlendi. Pentagon’dan yapılan açıklamada hedefin, aşı geliştirilmesi ve dağıtılması için başlatılan Işık Ötesi Operasyon çerçevesinde, Ocak 2021'e kadar güvenli ve etkili aşı ile tedavi sağlamak olduğu belirtildi.
Sağlık İşleri Savunma Bakan Yardımcısı Tom McCaffery konuyla ilgili açıklamada, "Savunma Bakanlığı, potansiyel bir Corona virüsü aşısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Aşılar güvenlik, dozajın belirlenmesi ve tepki testlerinin ilk aşamaları tamamlandığından, gönüllülerin klinik çalışmalara katılmalarını içeren bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız. Aşı geliştirme sürecinde atılacak adımları desteklemek için birkaç tesisin belirlenmesinden heyecan duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Pentagon açıklamasında seçilen tesisler, San Diego’da Donanma Tıp Merkezi, San Antonio’daki Brooke Ordu Tıp Merkezi ve Lackland Hava Üssü’ndeki Wilford Hall Tıp Merkezi, Bethesda’daki Walter Reed Askeri Hastanesi ve Fort Belvoir’daki bakanlığa bağlı devlet hastanesi olarak sıralandı.
Savunma Bakanlığı açıklamasında aşı deneylerinde gönüllü olmak isteyenlere de çağrı yapıldı. Çağrıda, "www.CoronavirusPreventionNetwork.org adresini ziyaret edin, ‘Şimdi Gönüllü Olun’ seçeneğini tıklayın ve anketi tamamlayın. Anket tamamlandığında, yerel çalışma sahası koordinatörleri, kendi bölgelerindeki çalışma için uygun olan ve Askeri Sağlık Sistemi’nden faydalanan gönüllülerle iletişime geçecektir" denildi.
Açıklamada, aşıların en büyük risk altındakileri korumaya yönelik çalışmasını sağlamak için, salgından en fazla etkilenen bölgelerde yaşayanların katılımının kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.
Corona enfeksiyonu riski yüksek olan kişiler olarak aranan deneklerin şu kişiler olabileceği sıralandı:
Sağlık, acil müdahale, market, et paketleme fabrikaları, restoran, toplu taşıma gibi temel iş sahalarında çalışanlar,
Yoğun nüfuslu mahallelerde yaşayanlar,
Islahevleri veya bakım evleri gibi toplu yaşam tesislerinde yaşayanlar ya da çalışanlar,
Yaşlılar, kronik sağlık sorunları olanlar, siyahlar, Latin kökenliler ve yerli Amerikalılar gibi ırksal/etnik gruplar dahil salgından en çok etkilenen toplumun üyeleri.
Açıklamanın son bölümünde Işık Ötesi Operasyon (OWS) ile ilgili de bilgi verildi; “Işık Ötesi Operasyon, Corona virüsü için 300 milyon doz güvenli, etkili bir aşı sağlamaya odaklanan ABD hükümetine bağlı kurumlar arası bir girişimdir’’ denildi.
ABD Mayıs ayında, AstraZeneca’nın aşı çalışmalarına 1,2 milyar dolar kaynak sağlanacağını açıklamış ve bulunacak aşıdan 300 milyon dozun ABD’ye gönderilmesini garantilemişti.
Oxford Üniversitesi’yle birlikte çalışan AstraZeneca, ABD dışında İngiltere, Güney Kore ve Brezilya’yla üretim anlaşmaları imzalamıştı. Tüm bu anlaşmalarla toplamda 2 milyar doz aşı üretilmesi hedefleniyor.