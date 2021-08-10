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Pentagon'dan Afganistan açıklaması

10.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan basın açıklamasında, Afganistan'daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğu ifade edildi.

Pentagon'dan Afganistan açıklaması

Pentagon’dan dün yapılan basın açıklamasında Afganistan’a yönelik değerlendirme yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin’in diğer ülkelerin endişelerini paylaştığını, Afgan kuvvetlerinin kabiliyeti olduğunu ve savaş alanında büyük bir fark yaratacak kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

"DOĞRU YÖNDE GİTMİYOR"

Savaşın "Açıkça doğru yönde gitmediğini" söyleyen Kirby, Afganistan'daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğu ifade edildi. Kirby, ABD’nin gerektiğinde hava saldırıları ve ufuk ötesi terörle mücadele desteği vereceğini de ayrıca vurguladı.

Kirby, Afgan hükümetinin 300 binden fazla asker ve polis gücüne sahip olduğunu belirterek Afgan ordusunun, ABD'nin desteklemeye ve geliştirmeye devam ettiği bir hava kuvveti olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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