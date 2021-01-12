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Pentagon'dan çok kritik Türkiye açıklaması

12.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Pentagon'dan çok kritik Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek daha da azalacağını ifade etti.

Rus basın kuruluşlarına demeç veren Campbell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye'nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda F-35 programı konusunda atılan tek taraflı ve hukuksuz adıma karşın, Mart 2020 için planlanmasına rağmen Türk firmalarından imalatın kesilemediğine dikkati çekmişti.

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