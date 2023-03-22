HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama: ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok

Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama: ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok

22.03.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde düşen ve terör örgütü PKK/YPG mensuplarını taşıdığı ortaya çıkan helikopterlerle ilgili ABD'den açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok" dedi. Ryder söz konusu helikopter uçuşlarını takip edip etmediklerine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.

Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama: ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok

ABD’nin Suriye’de desteklediği SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak’ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, "Ortağınız (PKK/YPG) SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak’ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak’taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BİLGİMİZ YOK"

"ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

thumbs_b_c_8b5c45c6fb9031114568c692876a3dab

Bunun üzerine AA muhabiri, “Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD’nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye’ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?” sorusunu yöneltti.

"HERHANGİ BİR DAHLİMİZ VE KATILIMIMIZ YOK"

SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye’ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD’li general, örgütle DEAŞ’ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi.

Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak’a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD’nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim." dedi.

Ryder, "ABD’nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum." ifadesini kullandı. (AA)

PKK'lıları taşıyan helikopterin şifresi... Çok konuşulacak 'VIP' detayını açıkladı: Gözler o ülkede! PKK'lıları taşıyan helikopterin şifresi... Çok konuşulacak 'VIP' detayını açıkladı: Gözler o ülkede!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanzanya'da Marburg virüsü alarmı!Tanzanya'da Marburg virüsü alarmı!
Kılıçdaroğlu 'Söz veriyorum' diyerek duyurduKılıçdaroğlu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu
'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!''Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'
Anahtar Kelimeler:
Irak helikopter Pentagon

En Çok Okunan Haberler

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu

Van'a akın ettiler! Sınır kapısında yoğunluk oluştu

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

Askeri çekmemiz için operasyon yaptılar

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.