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Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türk pilotların eğitimleri devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2019 02:47 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk pilot ve bakım ekibine Arizona'da verilen F-35 eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türk pilotların eğitimleri devam ediyor

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35'lere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "Türk pilot ve bakım ekiplerinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimleri devam ediyor." dedi.

Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe'un "Dün, Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı." şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Sözcü Andrews, "Eğitimlerin devam ettiğini teyit ettim." yanıtını verdi.

Sözcü, Pentagon'un dün Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulmasına yönelik açıklamasının bu eğitim faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

F-35 BİLMECESİ

Pentagon dün Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon açıklamasında, "Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan ise gün içinde Türkiye ile S-400 sorununu çözebileceklerine inandığını ifade etmişti.

Shanahan, Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssü'ndeki F-35'lere ilişkin "Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılım teklifine güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe da Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı adayı Orgeneral Tod Wolters'ın adaylığının onaylanması için yapılan oturumda, "Dün, Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

ABD Senatosuna, geçen hafta Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyordu.

PENTAGON'DAN RAPOR İSTENMİŞTİ

Tasarıda, Türkiye'nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, "Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar." ifadesine yer verilmişti.

Kongre daha önce de 2019 savunma bütçesine ilişkin yasasına Türkiye'nin F-35 uçaklarını ABD'den götürmesi konusunda Pentagon'dan Türkiye hakkında rapor istemişti.

Bakanlık raporu geçen yıl kasım ayında teslim etmişti. Ancak, Kongre bu sefer geçici bütçeye bir madde ekleyerek Pentagon'dan Türkiye'nin S-400 konusundaki duruşu ve ABD'nin aralık ayında önerdiği Patriot sistemlerine ilişkin teklifle ilgili bir rapor istemiş ve kasım ayına kadar Türkiye’ye bu uçakların transfer edilmemesini talep etmişti.

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor. (AA)

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