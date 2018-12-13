Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik tek taraflı herhangi bir askeri harekatın endişe verici ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik kaygılarının olduğu bölgedeki sorunları çözmek için ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve danışmanın tek yol olduğu vurgulandı.

Pentagon açıklamasında Türkiye'nin sınır güvenliğine saygı duyulduğu ancak Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a karşı önemli bir ortak olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz." ifadeleri kullanıldı.

ROBERTSON: TEK ÇÖZÜM KOORDİNASYON

AA'nın aktardığı habere göre konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade etti.

Robertson, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve dayanışma için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti.