HABER

Pentagon'dan Kongreye 'gizli' ibareli Türkiye raporu! F-35'ten sonra yeni kriz kapıda!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 06:25 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Kongre'ye sunduğu gizli ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.

Pentagon'dan Kongreye 'gizli' ibareli Türkiye raporu! F-35'ten sonra yeni kriz kapıda!

'Washington, Rusya'dan (S-400) satın alırsa Türkiye'nin F-35 programındaki rolü riske girer' başlıklı Bloomberg haberine göre Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 'gizli' ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre raporda, 'Türkiye her ne kadar önemli bir program partneri olsa' ve F-35 jetlerine 2002'den bu yana 1.25 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmış olsa da, 'Pentagon yönetiminin Türkiye'nin F-35 programının 8 partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmemesi konusunda S-400 alımı nedeniyle yeniden değerlendireceği' belirtildi.

"Türkiye hükümeti S-400 tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkça ve tekrar tekrar belirtti" denilen raporda, S-400 alımının '2019 Temmuz'u gibi erken bir sürede' gerçekleşeceği ifade edildi.

'TÜRKİYE, ON YILDIR SÜREN, MÜZMİN HAVA VE SAVUNMA SİSTEMİ ARAYIŞI NEDENİYLE KIZGIN'

Raporda ayrıca, Türkiye'nin 'on yıldır süren müzmin hava ve füze savunma sistemi arayışı nedeniyle sinirlenmiş' olduğu savunuldu.

ABD arasındaki ikili ilişkilerdeki gerginliklere rağmen Türkiye'nin Washington'a karşı 'birçok konuda yapıcı bir askeri partner' olduğu belirtilerek, ülkede '2 binden fazla ABD askeri ve onlarca hava ve radar sistemlerinin bulunduğu' kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada S-400 alımına ilişkin "Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk AyrıntılarPentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon Türkiye Rusya S-400 F-35 CH-47F Chinook helikopteri F-16 UH-60 Black Hawk

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantin'den flaş talep! Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!

Prens Selman ile ilgili Türkiye'den delil istediler!

Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'a flaş suçlama

Clinton'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!

Ukrayna: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

Gerilim tırmanıyor! Açık açık tehdit etti

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması!

İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Eşi benzeri görülmemiş insanlık trajedisi!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.