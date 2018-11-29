Pentagon'dan Kongreye 'gizli' ibareli Türkiye raporu! F-35'ten sonra yeni kriz kapıda!

'Washington, Rusya'dan (S-400) satın alırsa Türkiye'nin F-35 programındaki rolü riske girer' başlıklı Bloomberg haberine göre Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 'gizli' ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre raporda, 'Türkiye her ne kadar önemli bir program partneri olsa' ve F-35 jetlerine 2002'den bu yana 1.25 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmış olsa da, 'Pentagon yönetiminin Türkiye'nin F-35 programının 8 partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmemesi konusunda S-400 alımı nedeniyle yeniden değerlendireceği' belirtildi.

"Türkiye hükümeti S-400 tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkça ve tekrar tekrar belirtti" denilen raporda, S-400 alımının '2019 Temmuz'u gibi erken bir sürede' gerçekleşeceği ifade edildi.