Pentagon’dan korkutan rapor: Çin nükleer savaş başlığını iki katına çıkarabilir

Koronavirüs ve toplumsal eşitsizlik konuları 2020’ye damga vururken, ABD’den kritik bir rapor daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir rapor hazırladı. Kongre’ye sunulan yıllık raporda Çin ordusunun planları ve Çin’in hamleleriyle ilgili öngörüler de yer alıyordu.

Raporda, Çin’in gelecek 10 yıl içerisinde nükleer savaş başlığı sayısını iki katına çıkarma ihtimali olduğu belirtildi. Şu an yaklaşık 200 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bilinen Çin’in kara, hava ve denizdeki nükleer gücünü artırma fırsatı olduğunu aktarıldı. Bu verinin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilirken Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu, Çin’in yaklaşık 320 nükleer savaş başlığı olduğunu öne sürmüştü.

“BU SAYILAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Pentagon, Pekin yönetiminin elindeki ham madde dolayısıyla nükleer silah üretim kapasitesinin iki kat artabileceğini aktarırken, Pentagon’un verileri Savunma İstihbaratı Ajansı’nın analiziyle örtüşüyor.

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Çin konusunda uzman olan Chad Sbragia, “Bu sayılar konusunda kesinlikle çok endişeliyiz. Bu Çin’in ne kadar büyük bir hamle yapabileceğini gösteriyor” yorumunu yaptı.