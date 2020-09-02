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Pentagon’dan korkutan rapor: Çin nükleer savaş başlığını iki katına çıkarabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir rapor hazırlayarak Çin'in son dönemde gücünü artırma planları yaptığını iddia etti. Pentagon, Çin'in nükleer savaş başlıklarını gelecek 10 yıl içerisinde iki katına çıkarma ihtimali olduğunu siyasetçilere ve kamuoyuna duyurdu.

Pentagon’dan korkutan rapor: Çin nükleer savaş başlığını iki katına çıkarabilir

Koronavirüs ve toplumsal eşitsizlik konuları 2020’ye damga vururken, ABD’den kritik bir rapor daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir rapor hazırladı. Kongre’ye sunulan yıllık raporda Çin ordusunun planları ve Çin’in hamleleriyle ilgili öngörüler de yer alıyordu.

Raporda, Çin’in gelecek 10 yıl içerisinde nükleer savaş başlığı sayısını iki katına çıkarma ihtimali olduğu belirtildi. Şu an yaklaşık 200 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bilinen Çin’in kara, hava ve denizdeki nükleer gücünü artırma fırsatı olduğunu aktarıldı. Bu verinin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilirken Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu, Çin’in yaklaşık 320 nükleer savaş başlığı olduğunu öne sürmüştü.

“BU SAYILAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Pentagon, Pekin yönetiminin elindeki ham madde dolayısıyla nükleer silah üretim kapasitesinin iki kat artabileceğini aktarırken, Pentagon’un verileri Savunma İstihbaratı Ajansı’nın analiziyle örtüşüyor.

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Çin konusunda uzman olan Chad Sbragia, “Bu sayılar konusunda kesinlikle çok endişeliyiz. Bu Çin’in ne kadar büyük bir hamle yapabileceğini gösteriyor” yorumunu yaptı.

Bu yılın başında Çin hükümetine ait İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi, Pekin yönetiminin nükleer savaş başlığı sayısını kısa bir süre içerisinde 1000’e çıkarmak gerektiğini önermişti.

ÇİN ANLAŞMAYA KATILMIYOR

Washington yönetimi bir süredir Çin’in üçlü nükleer silah anlaşması New START’a katılmasını istiyordu. Şubat ayında sona erecek anlaşmada nükleer silahların durumu ve sınırlandırılması amaçlanıyor.

Çin yönetimi ise bu anlaşmaya katılmakla ilgilenmediklerini duyurarak, “ABD’nin nükleer silah sayısı Çin’in 20 katı” açıklamasını yapmıştı. Temmuz ayında üst düzey Çinli bir diplomat, “Pekin bu anlaşmaya katılmaktan mutluluk duyar fakat sadece ABD, nükleer silahlarını Çin seviyesine indirirse” demişti.

Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu’nun verilerine göre ABD’nin yaklaşık 3.800 nükleer savaş başlığı bulunurken Rusya’nın da 4.300 nükleer savaş başlığı var.

ÇİN’DEN JET YALANLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Pekin yönetimi, Pentagon’un raporunun gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Bu rapor önyargılarla dolu” dedi.

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