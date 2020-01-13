Pentagon'dan 'önkoşulsuz' İran açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gerginliğin devam ettiği iki ülke ilişkilerine ilişkin CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Trump yönetiminin koşulsuz bir şekilde Tahran ile masaya oturmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Esper ayrıca "İran'ı daha normal bir ülke yapacak bir yol, bir takım adımları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından İran yönetimine verdiği mesajda, "Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi zaten ya öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmalarını sağlayın." ifadelerini kullandı.

Trump cumartesi günü İran'daki protestolar ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Cesur ve uzun süredir acı çeken İran halkına" diyerek başladı. ABD Başkanı, "Göreve başladığımdan beri sizin yanınızda oldum ve yönetimim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." demişti.



