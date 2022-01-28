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Pentagon'dan Rusya açıklaması Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını arttırdı

28.01.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını son 24 saatte daha da arttırdığını belirtildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında ABD birliklerinin teyakkuza geçirildiği de vurgulandı. ABD Başkanı Joe Biden ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki 'istikrarı bozucu askeri yığınağı' hakkında işbirliği ele alındı.

Pentagon'dan Rusya açıklaması Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını arttırdı

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Kirby, "Rusya'nın yığınağına ilişkin, Ruslar son 24 saatte, ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günü birlik artışlara girmeden, oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belirli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz." dedi.

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"HAVA VE FÜZE SAVUNMA..."

Ukrayna'ya savunma desteği vermeye devam ettiklerini anlatan Kirby, ülkeye Ukrayna'ya neden hava savunma sistemi vermediklerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
"Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füze savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum. Ukrayna'ya verilen silahların detayın çok girmeyeceğim. Onlarla ihtiyaçları konusunda sürekli bir iletişim halindeyiz. Bahsi geçen silahlar konusunda da bu görüşmeler devam edecek diye düşünüyorum. Buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum."
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BİRLİKLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.

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BIDEN, NORVEÇ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede Ukrayna dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Beyaz Saray'da bugün Store ile ABD-Norve ilişkilerinin önemini teyit ettikleri bir görüşme yaptı.

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Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırındaki "istikrarı bozucu askeri yığınağı" konusunda NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üzerinden yapılan işbirliği ele alındı.

Biden ve Store, iklim değişikliği, Kovid-19, sürdürülebilir sağlık güvenliği ve Afganistan gibi konuları ele alırken, Biden Norveç'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu ayki liderliğini üstlendiği için teşekkür etti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Store ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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