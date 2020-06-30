Pentagon'dan "Rusya'nın, Taliban'a para teklifi" iddialarına ilişkin açıklama

"Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesine yönelik ülkedeki bazı örgütlere para ödediği ve bu bilginin ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı halde yönetimin herhangi bir adım atmadığı" iddiaları, Washington'da tartışılmaya devam ediyor.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) ardından Pentagon ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (DNI) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Rus GRU ajanlarının, ABD ve Koalisyon kuvvetlerine yönelik Afganistan'da düşmanca bir faaliyet içine girdikleri istihbaratını değerlendirmeye devam ediyor. Bugüne dek Pentagon'da açık kaynaklarda belirtilen iddiaları doğrulayacak kanıt bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman, Pentagon'un Afganistan’da ve dünyanın diğer yerlerinde Amerikan askerlerinin güvenliğini son derece ciddiye aldığını ve potansiyel tehditlere karşı her zaman Amerikan askerlerine zarar gelmesini önlemek için tedbirlerli davrandıklarını kaydetti.

HEM BAŞKAN'I HEM DE KONGRE LİDERLERİNİ BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amerikan ve koalisyon askerlerinin güvenliğinin hem ABD Başkanı Trump hem de Amerikan istihbaratı için önemli bir konu olduğunu belirtti.