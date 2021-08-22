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Pentagon'dan tahliye açıklaması! 18 havacılık şirketiyle destek verecekler

22.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından başlayan kaçış devam ediyor. Binlerce kişinin yurdunu terk ederek farklı ülkelere sığınması için harekete geçen havacılık şirketlerine 18 firma daha eklendi. Pentagon'un açıklamasına göre, Kabil'e uçarak tahliye işlemlerine başlayacak.

Pentagon'dan tahliye açıklaması! 18 havacılık şirketiyle destek verecekler

Son dakika haberine göre Pentagon'dan Afganistan'daki tahliye işlemleriyle ilgili açıklama geldi. Pentagon, yaptığı açıklamada, 18 sivil havacılık şirketine ait uçağın Kabil'e uçarak tahliye işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kabil
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