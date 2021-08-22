Pentagon'dan tahliye açıklaması! 18 havacılık şirketiyle destek verecekler

Son dakika haberine göre Pentagon'dan Afganistan'daki tahliye işlemleriyle ilgili açıklama geldi. Pentagon, yaptığı açıklamada, 18 sivil havacılık şirketine ait uçağın Kabil'e uçarak tahliye işlemlerine başlayacağını duyurdu.

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