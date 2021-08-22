Pentagon'dan tahliye açıklaması! 18 havacılık şirketiyle destek verecekler

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından başlayan kaçış devam ediyor. Binlerce kişinin yurdunu terk ederek farklı ülkelere sığınması için harekete geçen havacılık şirketlerine 18 firma daha eklendi. Pentagon'un açıklamasına göre, Kabil'e uçarak tahliye işlemlerine başlayacak.
Son dakika haberine göre Pentagon'dan Afganistan'daki tahliye işlemleriyle ilgili açıklama geldi. Pentagon, yaptığı açıklamada, 18 sivil havacılık şirketine ait uçağın Kabil'e uçarak tahliye işlemlerine başlayacağını duyurdu.
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