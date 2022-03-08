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Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor

08.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ukrayna'ya 670'den fazla füze fırlatıldığını belirten Pentagon yetkilisi, Rusya'nın güçlerinin yüzde yüzünü Ukrayna topraklarına soktuğunu ancak muharebe gücünün yaklaşık yüzde 5'ini kaybettiğini de açıkladı. Aynı yetkili Ukrayna topraklarının tamamının Rusya'nın balistik füze kabiliyetinin menzilinde olduğunu belirterek Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zor olacağını ima etti.

Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu. Ukrayna topraklarının büyük kısmının zaten Rusya'nın balistik füze kabiliyetinin menzilinde olduğunu belirten Pentagon yetkilisi, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zor olacağını ima etti.

"RUSYA, 670'DEN FAZLA FÜZE FIRLATTI"

Bugün itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya 670'den fazla füze fırlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu füzelerin neredeyse yarısı Rusya'dan atıldı. Diğer yarısı büyük ölçüde Ukrayna içinden. Bazıları Belarus'tan geldi. Karadeniz'den 6 füze fırlatıldı. Yani Ukrayna'ya atılan füzelerin büyük kısmı Rusya'dan ya da aslında Ukrayna'nın içinden atılıyor ve bu da sizin için en azından vurgulamak istediğim bir unsuru gündeme getiriyor. Biliyorsunuz, halen hakkında duyumlar almaya devam ettiğim olası bir uçuşa yasak bölge konusu var. Bence Ukrayna'nın topraklarının tamamının neredeyse şu veya bu şekilde Rus füze kabiliyetinin şemsiyesi altında olduğunu hatırlatmak önemli. Kuzeyden ve güneyden Ukrayna'nın hava sahasının çoğu Rus füze kabiliyetinin şemsiyesi altında ve bence bu üzerinde durulması gereken önemli bir nokta."

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"UKRAYNA HAVA SAVUNMA GÜCÜNÜ KORUYOR"

Rusya'nın bu denli önemli füze kabiliyetine sahip olmasına rağmen Ukrayna hava sahasında halen üstünlük sağlayamadığını ve Ukrayna ordusunun hava ve füze savunma gücünü koruduğunu kaydetti.

Yetkili, "Ukrayna'nın özellikle kuzeyde Rusları yavaşlatmaya yönelik direniş çabalarını görmeye devam ediyoruz. Kiev'in yakınında Rus kuvvetlerinin kuzeyde ve kuzeybatıda şehir merkezine yaklaşamadığını görüyoruz." dedi.

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Odessa'ya henüz herhangi bir çıkarma olmadığını kaydeden yetkili, kuzeydoğuda ve Kırım'dan güneybatıya devam eden Rus güçlerinin belirli ölçüde ilerleme kaydettiğini ifade etti. Yetkili, Rusya'nın güçlerinin yüzde yüzünü Ukrayna topraklarına soktuğunu ancak muharebe gücünün yaklaşık yüzde 5'ini kaybettiğini kaydetti. (AA)

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