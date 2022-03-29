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Pentagon'dan yeni hamle! Doğu Avrupa'ya sevk ettiler

29.03.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyatlarını yoğunlaştıran Washington yönetiminden bir hamle daha geldi. Pentagon, 400 civarında asker ve 10 adet F-18A savaş uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdı.

Pentagon'dan yeni hamle! Doğu Avrupa'ya sevk ettiler

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 400 civarında asker, 10 F-18A savaş uçağı ve birkaç C-130 uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdıklarını açıkladı.

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