Pentagon'dan yeni hamle! Doğu Avrupa'ya sevk ettiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyatlarını yoğunlaştıran Washington yönetiminden bir hamle daha geldi. Pentagon, 400 civarında asker ve 10 adet F-18A savaş uçağını Doğu Avrupa'ya kaydırdı.
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