Pentagon: F-35 parçaları için Türkiye'ye alternatif üreticileri bulduk

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşürken Senato’da da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla oluşacak üretim açığının nasıl karşılanacağı konuşuluyordu.

Konuya ilişkin olarak F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, Senato’nun F-35 Programıyla ilgili komisyonunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Korgeneral Fick, Türkiye’nin ürettiği parçaları temin edecek alternatif üreticilerin bulunduğunu söyledi.

Senato’da, F-35’in Türkiye’nin ürettiği parçalarına ilişkin ileriye yönelik planlamalara ilişkin sorulara yanıt veren Korgeneral Fick, “Biz bir yıl önce gayet sessiz ama bilinçli bir biçimde tüm parçalar için alternatif üreticiler bulmak üzere harekete geçmiştik” ifadelerini kullandı.

Fick, henüz tüm parçalar için alternatif bulunamadığını halen 12 parça için arayışın devam ettiğini söyledi. Korgeneral, Türkiye’nin F-35 programından resmi olarak 2020 yılının Mart ayında çıkmasını beklediğini ancak bu tarihe kadar alternatif arayışlarının süreceğine dikkat çekti.