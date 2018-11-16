Pentagon F-35 Raporunu Kongre’ye Sundu

Reuters’ın haberine göre Pentagon yetkilileri, Kongre’ye sunulan raporun katı tavsiyelerde bulunmaktan ziyade “sadece şu anda hangi noktada olunduğuna ilişkin bilgiler sunduğunu” belirtti. Bir yetkili, “Bu konuda nereye gideceğimizi kararlaştırmak için Kongre’yle çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye, NATO ve ABD’nin en yakın müttefiklerinin dahil olduğu ve üretimine farklı şekillerde katkıda bulundukları F-35 programının bir parçası ancak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları Batı’da endişelere neden oluyor. ABD, NATO üyesi bir ülkenin topraklarında Rus S-400 sisteminin bulunmasının, F-35 gibi büyük bir proje dahil NATO teknolojileri ve varlıklarını risk altına sokma ihtimalinden endişe ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin 100 adet F-35 savaş uçağı satın alım planına ilişkin beklenen raporunu Kongre’ye sundu. Reuters haber ajansı raporla ilgili bilgi sahibi 5 kişiye dayandırarak geçtiği haberde, bu gelişmenin ardından satış anlaşmasının neticelendirilmesi yolunda kilit bir engelin aşıldığı yorumunu yaptı.

Raporda, ABD'nin Türkiye'deki askeri ve diplomatik varlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sisteminin Amerikan silah sistemlerini nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirme, Türkiye'nin F-35 programına katkısı ve eğer Türkiye'nin projedeki rolü önemli ölçüde değişirse bunun F-35 programına etkisinin ne olacağı ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sistemi yerine satın alabileceği ABD ve NATO üretimi olan alternatif silah sistemlerine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Türkiye geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya’dan S-400 sistemi satın alım planlarında bir değişiklik olmadığını ve sistemin parçalarının Ekim 2019’da yerleştirilmeye başlamasının beklendiğini belirtmişti.

Amerikan yönetimi ise S-400’lerde ısrar etmesi halinde yaptırımlar ve diğer silah satış anlaşmalarının durdurulması gibi adımlar atabileceği konusunda Türkiye’yi defalarca uyarmıştı.

Kongre’nin geçen yaz savunma politikasıyla ilgili kapsamlı bir torba tasarısının içine ekleyerek geçirdiği ve Başkan Donald Trump’ın da onayladığı yasa, Pentagon’un Kongre’ye 90 içinde Türk-Amerikan ilişkilerinin durumu ve S-400'ün Türkiye’yle birlikte işletilen Amerikan silah sistemlerine etkileriyle ilgili rapor sununcaya kadar ilgili rapor sununcaya kadar F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya almıştı.

Haziran ayında Amerika'da iki uçağın Türkiye’ye teslim töreni yapıldı. Ancak uçakların, götürüldükleri Arizona’daki üste Türk pilotlara yönelik eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor ve bu sürecin 1-2 yıl sürebileceği belirtiliyor. Türkiye program kapsamında 100 adet F-35 uçağı almayı planlıyor. Türkiye’nin program kapsamında üçüncü ve dördüncü uçaklarını da gelecek yıl Mart ayında teslim alması öngörülüyor.

