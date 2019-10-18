Pentagon: Güvenli bölgede ABD askeri olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bölgeye 12 gözlem noktası kurmayı planladıklarını duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye sınırına kurulması hedeflenen güvenli bölgede Amerikan askerlerinin görev almayacağını söyledi.

Esper, "ABD askerleri güvenli bölgenin kurulmasında yer almayacak ancak hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri ile iletişimde olacağız" diye konuştu. Esper ayrıca ABD'nin bölgede keşif uçuşları gerçekleştireceğini belirtti. Bu uçuşların amacı, IŞİD'li mahkumların bulunduğu hapishaneleri yakından izlemek olacak.

12 gözlem noktası kurulacak

Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye ilişkin bir açıklama da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 1 ile 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planladıklarını yineledi. YPG'yi 750 IŞİD'liyi serbest bırakmakla suçlayan Erdoğan, bu kişilerden 195'inin Türkiye tarafından yakalandığını söyledi.