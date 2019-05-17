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Pentagon havada yapay zekayla vuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Pentagon, yakın hava muharebesinde yapay zekayı etkin şekilde kullanmak için "Hava Muharebesi Gelişim" programını başlattığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma İleri Araştırma Ajansı (DARPA), yakın hava muharebesinde yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullanma amacıyla "Hava Muharebesi Gelişim" programını başlattığını açıkladı.

DARPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yapay zeka teknolojisini kullanarak yakın mesafe hava muharebesini otomatikleştirmek ve pilotların daha büyük hava savaşlarına yönelik konsantrasyonu artırma amacıyla Hava Muharebesi Gelişim programının başlatıldığı belirtildi.

Yapay zekanın birçok alanda etkin bir şekilde kullanıldığı, fakat yüksek hızlı savaş jetinde insanın yerini alabilecek bir yapay zeka teknolojisinin olmadığının altı çizilen açıklamada, modern savaşta yapay zeka ve insansız teknolojilerin önemli bir unsur haline geleceği ve savaş maliyetlerini düşüreceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hava Muharebesi Gelişim Programı Yöneticisi Dan Javorsek, Hava Muharebesi Gelişim programıyla otonom savaş teknolojilerine karşı güveni artırmayı amaçladıklarını belirterek, yapay zekanın hava muharebesinde manevra kabiliyetini geliştirdiği, pilotları daha güvenli hale getirdiği bir gelecek öngördüklerini belirtti.

DARPA, programa her çalışma alanında geniş kapsamlı katılım sağlama amacıyla, az deneyime sahip küçük şirketler ve akademisyenler de dahil olmak üzere, ilgili araştırmacılar için bugün Arlington'da etkinlik düzenleyecek.

Ajans geçen yıl, yapay zeka çalışmaları için 2 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DARPA Pentagon yapay zeka

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