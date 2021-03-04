HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon hurdaya çıkan uçaklara milyonlarca dolar ödedi!

Pentagon hurdaya çıkan uçaklara milyonlarca dolar ödedi!

04.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pentagon hurdaya çıkan uçaklara milyonlarca dolar ödedi!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha sonra hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçakları için 549 milyon dolar ödediği ve hatadan kimsenin sorumlu tutulmadığı belirtildi.

Nbcnews'in haberine göre Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Genel Müfettişliği (SIGAR), İtalyan şirketi Alenia Aermacchi North America'dan alınan kargo uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, ABD Hava Kuvvetlerinin 2008'de Afganistan'da kullanılmak üzere satın aldığı, güvenilmez olduklarının kanıtlaması ve programın askıya alınmasıyla 2014'te hurdaya çıkarılarak 40 bin 257 dolara satılan kargo uçaklarına, 549 milyon dolar ödediği ve anlaşmaya müdahil yetkililerin bu hatadan sorumlu tutulmadığı belirtildi.

"Ne yazık ki, ne projeyi uygulayan eski Hava Kuvvetleri Generali ne de kusurlu uçakları, Pentagon'a satan, şimdiki adı The Leonardo olan Alenia şirketi yargılanmadı. Hiç kimse G222 programının başarısızlığından sorumlu tutulmadı." ifadesi kullanılan raporda, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi (AFOSI), Savunma Suçları Araştırma Servisi (DCIS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da daha önce konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Raporda, federal yetkililerin, Alenia şirketine dolandırıcılık ve diğer usulsüzlükler için dava açmaya, hatadan, alıma onay veren emekli Hava Kuvvetleri Generalini sorumlu tutmaya çalıştığı, Alenia şirketi hakkındaki uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedildi.

Sözleşmeyi hazırlayan personelin Alenia'nın taahhüt ettiği yedek parça desteğini ve kargo uçaklarının, özellikle Afganistan coğrafyası ile zorlu hava koşullarında uçmaya elverişli olup olmadığını kontrol etmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca Afgan pilotların, uçağın güvenliğiyle ilgili çok sayıda şikayette bulunduğuna, ölümcül olabilecek bazı durumlarla karşılaştıklarına, bakım konusunda büyük eksiklik ve gecikmeler yaşandığına dair ifadelerine yer verildi ve "Neyse ki, G222 programı herhangi bir can kaybı yaşanmadan sona erdirilmiş." yorumu yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, silah alımıyla ilgili sözleşmelerin ve sürecin daha fazla denetleneceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı olduİngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu
Nazar ve nazar duası nedir? Nazar ve nazar duası nedir?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu

İngiltere’nin gündemi yeni bütçe planı oldu

'Vaka sayılarında keskin düşüş var!'

'Vaka sayılarında keskin düşüş var!'

ABD: Yunanistan’a, hazır olduğunda F-35 satmaya hazırız

ABD duyurdu: Hazırsanız satabiliriz!

Florida’da zenginlerin yaşadığı site sakinleri, herkesten önce aşılandı

Zenginlerin yaşadığı site sakinleri, herkesten önce aşılandı

Interpol devreye girdi: Sahte aşı operasyonu!

Interpol devreye girdi: Sahte aşı operasyonu!

İsveç'te dünkü saldırıda 'terör bağlantısı' olmadığı açıklandı

İsveç'te dünkü saldırıda 'terör bağlantısı' olmadığı açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.