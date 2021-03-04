Pentagon hurdaya çıkan uçaklara milyonlarca dolar ödedi!

Nbcnews'in haberine göre Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Genel Müfettişliği (SIGAR), İtalyan şirketi Alenia Aermacchi North America'dan alınan kargo uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, ABD Hava Kuvvetlerinin 2008'de Afganistan'da kullanılmak üzere satın aldığı, güvenilmez olduklarının kanıtlaması ve programın askıya alınmasıyla 2014'te hurdaya çıkarılarak 40 bin 257 dolara satılan kargo uçaklarına, 549 milyon dolar ödediği ve anlaşmaya müdahil yetkililerin bu hatadan sorumlu tutulmadığı belirtildi.

"Ne yazık ki, ne projeyi uygulayan eski Hava Kuvvetleri Generali ne de kusurlu uçakları, Pentagon'a satan, şimdiki adı The Leonardo olan Alenia şirketi yargılanmadı. Hiç kimse G222 programının başarısızlığından sorumlu tutulmadı." ifadesi kullanılan raporda, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi (AFOSI), Savunma Suçları Araştırma Servisi (DCIS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da daha önce konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Raporda, federal yetkililerin, Alenia şirketine dolandırıcılık ve diğer usulsüzlükler için dava açmaya, hatadan, alıma onay veren emekli Hava Kuvvetleri Generalini sorumlu tutmaya çalıştığı, Alenia şirketi hakkındaki uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedildi.