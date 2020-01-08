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  4. Pentagon: İran Erbil ve el-Esed üssüne saldırı düzenledi

Pentagon: İran Erbil ve el-Esed üssüne saldırı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 03:35 | Son Güncelleme

"7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi" - "Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı el-Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN

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