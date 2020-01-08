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  4. Pentagon: 'İran Irak'ta ABD Askerlerinin Bulunduğu İki Üssü Vurdu'

Pentagon: 'İran Irak'ta ABD Askerlerinin Bulunduğu İki Üssü Vurdu'

08.01.2020 04:02 | Son Güncelleme

İlk olarak İran basınının üsleri karadan karaya füzelerle hedef aldığını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı "İran'dan ateşlenen balistik füzelerle iki üssün hedef alındığını" doğruladı

Pentagon: 'İran Irak'ta ABD Askerlerinin Bulunduğu İki Üssü Vurdu'

Irak'taki ABD askerlerinin kaldığı üsse füze saldırısı düzenlendi. İlk olarak İran basınının üsleri karadan karaya füzelerle hedef aldığını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı "İran'dan ateşlenen balistik füzelerle iki üssün hedef alındığını" doğruladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD saatiyle akşam 17.30 (TS 01.30) sularında İran'ın Irak'taki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini 12'den fazla balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi. "Bu füzelerin İran'dan ateşlendiği, Ayn el Esad'la ve Erbil'de ABD ordu ve koalisyon personelinin bulunduğu en az iki askeri üssü hedef aldığı açık" denildi.

Pentagon saldırıda hasar tespit için çalışmanın yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Son günlerde İran'ın tehditleri ve attığı adımlara karşılık, Savunma Bakanlığı personelimizin ve ortaklarımızın güvenliğini sağlamak üzere gereken tüm önlemleri almıştır. Bu üsler İran rejiminin bölgedeki güçlerimize ve çıkarlarımıza saldırmayı planladığına ilişkin göstergeler olması sebebiyle teyakkuzdaydı" ifadeleri kullanıldı.

"Durumu ve vereceğimiz yanıtı değerlendirmeye devam ederken bölgedeki ABD personeli, ortakları ve müttefiklerini koruma ve savunmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağız" denildi.

Beyaz Saray sözcüsü Başkan Trump'ın konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtti. Açıklamada "Başkan durumu yakından takip ediyor. Ulusal güvenlik ekibiyle istişare halinde" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın batısında bulunan Anbar ilindeki Ayn El Esad Üssü Başkan Donald Trump'ın Noel'de ABD askerleriyle bir araya geldiği üs.

İran basını balistik füzelerin ateşlendiği anı gösteren görüntüleri yayınladı. Ancak bu görüntüler bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmış değil.

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