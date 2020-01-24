Pentagon: ‘İran Saldırısında 34 ABD Askeri Yaralandı’

Başkan Donald Trump dahil Amerikalı yetkililer İran’ın saldırısında Amerikan askerleri arasında ölü ya da yaralı olmadığı açıklanmıştı. Ancak birkaç gün sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sözcüsü, saldırının ardından 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı.

ABD’nin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdüğü operasyonun ardından, İran da Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üssü balistik füzelerle hedef almıştı.

Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, ABD’ye getirilen askerlerin tedavilerine başkent Washington’daki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde devam edileceğini, dokuz askerin ise hala Almanya’da tedavi edildiğini söyledi. ABD askerleri, beyin travması ve beyin sarsıntısı teşhisiyle tedavi ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran’ın Ocak ayı başında Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırısında 34 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Daha önce Almanya’ya tedaviye gönderilen askerlerden sekizinin tedavilerine devam edilmesi için ABD’ye döndükleri belirtildi.

Bu hafta katıldığı Davos zirvesinde yaralı ABD askerleriyle ilgili konuşan başkan Donald Trump, “Baş ağrıları olduğunu duydum. Ama çok ciddi olmadığını söyleyebilirim. Şimdiye kadar gördüğüm diğer yaralanma vakalarına kıyasla çok ciddi vakalar olarak görmüyorum. Kol, bacağı olmayanları gördüm” demişti.

Trump, “Beyin travmasını ciddi bir durum olarak değerlendirip değerlendirmediği” sorusunu da “Bana birkaç gün sonra söylediler. Savunma Bakanlığı’na sormalısınız” şeklinde yanıtlamıştı.

Pentagon yetkilileri askerlerin sağlık durumu konusunda kamuoyunu geç bilgilendirme gibi bir çaba içinde olmadıklarını vurgulamıştı. ABD ordusu hayati tehlikesi bulunan, uzuv kaybı riski olan vakaları anında bildirmek zorunda. Ancak beyin travması şüphesi gibi teşhisi zaman alan vakaları acilen bildirmek gibi bir zorunluluğu yok.

Dışişleri Bakanlığı Senato’yu bilgilendirecek

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırmak için adım atmaya hazırlanan Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda gizli bir bilgilendirme toplantısı yapmaya hazırlanıyor.