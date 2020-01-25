Pentagon: İran saldırısında 34 asker travmatik beyin yaralanması geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırılarında 34 askerin travmatik beyin hasarı aldığını açıkladı.

Pentagon sözcüsü, 8 Ocak'taki füze saldırılarının ardından 17 askerin hâlâ müşahede altında tutulduğunu belirtti.

Sözcü Jonathan Hoffman, askerlerden 8'inin tedavi için ABD'ye getirildiğini, 9'unun tedavisinin ise Almanya'da sürdüğünü açıkladı.

Füze saldırısı sırasında yaralanan diğer 16 askerin Irak'ta, 1'ini ise Kuveyt'te tedavi gördükten sonra görevlerine geri döndükleri de bildirildi.

Sözcü Hoffman, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yaralanmalardan, saldırıdan birkaç gün sonra haberdar edildiğini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarda yaralanan ABD personeli olmadığını ve bu nedenle İran'ın saldırılarına karşılık verilmeyeceğini belirtmişti.

Ancak Pentagon geçen hafta yaptığı açıklamada, 11 ABD personelinin şok nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Bu hafta İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump "Baş ağrısı ve birkaç ufak sorun daha yaşadıklarını duydum ama ciddi yaralanmalar olmadığını söyleyebilirim" dedi.