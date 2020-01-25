HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon: İran saldırısında 34 asker travmatik beyin yaralanması geçirdi

Pentagon: İran saldırısında 34 asker travmatik beyin yaralanması geçirdi

25.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırısında 34 askerin travmatik beyin hasarı aldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump 8 Ocak'taki füze saldırılarında yaralanan olmadığı açıklamış, Pentagon ise geçen hafta yaptığı açıklamada 11 ABD personelinin yaralandığını duyurmuştu.

Pentagon: İran saldırısında 34 asker travmatik beyin yaralanması geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırılarında 34 askerin travmatik beyin hasarı aldığını açıkladı.

Pentagon sözcüsü, 8 Ocak'taki füze saldırılarının ardından 17 askerin hâlâ müşahede altında tutulduğunu belirtti.

Sözcü Jonathan Hoffman, askerlerden 8'inin tedavi için ABD'ye getirildiğini, 9'unun tedavisinin ise Almanya'da sürdüğünü açıkladı.

Füze saldırısı sırasında yaralanan diğer 16 askerin Irak'ta, 1'ini ise Kuveyt'te tedavi gördükten sonra görevlerine geri döndükleri de bildirildi.

Sözcü Hoffman, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yaralanmalardan, saldırıdan birkaç gün sonra haberdar edildiğini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarda yaralanan ABD personeli olmadığını ve bu nedenle İran'ın saldırılarına karşılık verilmeyeceğini belirtmişti.

Ancak Pentagon geçen hafta yaptığı açıklamada, 11 ABD personelinin şok nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Bu hafta İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump "Baş ağrısı ve birkaç ufak sorun daha yaşadıklarını duydum ama ciddi yaralanmalar olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Pentagon saldırılarda hayatını kaybeden ABD vatandaşı olmadığını da ekledi.

Uyarı sistemi sayesinde üslerdeki askerlerin sığınaklara indiği belirtilmişti.

İran, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Irak'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, misilleme olarak Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze atmıştı.

Gaziler Derneği'nden kınama

Irak ve Afganistan Gazileri Derneği, Trump yönetimini, füze saldırılarının neden olduğu yaralanmaların boyutu hakkında çok geç açıklama yapmakla suçladı.

Derneğin kurucusu Paul Rieckhoff bir tweet atarak "Amerikan halkı, askerlerin güvenliği hakkında hükümetine güven duyabilmeli. Bundan daha ciddi bir şey yok" yazdı.

ABD ordusunun verdiği bigilye göre travmatik beyin yaralanmaları, savaş bölgelerinde en sık görülen yaralanmalardan.

Öte yandan Cuma günü onbinlerce Iraklı başkent Bağdat'ta sokağa çıkarak ülkedeki yaklaşık 5 bin yabancı askerin ülkeden gönderilmesini istedi.

Eski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezasıEski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezası
Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajlarıDünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’den İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na erişim engeli

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste”

Zarif'den flaş açıklama: Hapiste!

Deprem sonrası Elazığ ve Malatya için dünyadan bağsağlığı mesajları

Elazığ ve Malatya için dünyadan bağsağlığı mesajları

'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

Çin’de koronavirüsün bilançosu artıyor: 41 ölü! Avrupa'ya da sıçradı

Çin’de koronavirüsün bilançosu artıyor: 41 ölü! Avrupa'da...

Pentagon açıkladı: İran'ın füze saldırıları sonucu 34 ABD askeri beyin travması geçirdi

Pentagon açıkladı: 34 asker beyin travması geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.