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Pentagon, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
Pentagon, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
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08.01.2020 03:22 |
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Pentagon, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
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