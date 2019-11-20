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Pentagon: IŞİD yeniden örgütleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bir raporuna göre IŞİD ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini ve Türkiye'nin operasyonunu yeniden örgütlenmek için kullandı ve tekrar Batı'ya saldırı hazırlığı yapabilir.

Pentagon: IŞİD yeniden örgütleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ekim tarihinde Suriye'nin kuzeyinden bin ABD askerini çekeceklerini açıklamasını takiben 9 Ekim'de Türkiye tarafından bölgeye düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın IŞİD'in yeniden örgütlenmesine olanak sağladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Denetleme Dairesi tarafından yayınlanan bir raporda "IŞİD ABD birliklerinin çekilmesini ve ardından gelen Türkiye'nin saldırısını Suriye'deki kaynak ve imkanlarını yeniden yapılandırmak ve yurtdışında saldırı planlama becerisini geliştirmek için kendi çıkarına kullandı" denildi.

Raporda ayrıca IŞİD'in "Batı'yı hedef almak ve dünya genelinde bulunan 19 küresel kolu ve ağına destek sağlamak için "zaman ve alana" sahip olabileceği" belirtildi ve uzun vadede IŞİD'in Suriye'nin bazı bölgelerinde "kontrolü tekrar eline alabileceği ve küresel kapsama alanını genişletmeye çalışacağı" uyarısında bulunuldu.

Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) da katkıda bulunduğu belirtilen raporda IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 26 Ekim'de öldürülmesinin IŞİD'in yeniden örgütlenmesi üzerindeki etkisinin az olacağı bellirtildi. IŞİD'in ABD'nin yanında IŞİD ile savaşan YPG'ye karşı da saldırı düzenlemek için "bazı uyuyan hücreleri aktif hale getirdiği" kaydedildi.

AFP /SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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