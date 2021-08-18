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Pentagon: ‘’Kabil Havaalanı’nda Ateş Açıldı’’

18.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı’ndaki tahliye çalışmalarının güvenliğini sağlayan ABD birliklerinin, kalabalığı kontrol etmek için gece ateş açtığını, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı

Pentagon: ‘’Kabil Havaalanı’nda Ateş Açıldı’’

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı’ndaki tahliye çalışmalarının güvenliğini sağlayan ABD birliklerinin, kalabalığı kontrol etme çabaları çerçevesinde gece ateş açtığını, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Kirby, ABD birliklerinin Afganlar’a veya başka birine ateş etmediğini söyledi. Kirby, Kabil'in uluslararası havaalanındaki ABD askerlerinin sayısının Çarşamba günü yaklaşık 4 bin 500'e ulaştığını ve önümüzdeki 24 saat içinde birkaç yüzün daha beklendiğini kaydetti.

Bir Taleban yetkilisi de Taleban komutanlarının ve askerlerinin Çarşamba günü Kabil Havaalanı’nda kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, "Kimseyi yaralamak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Yetkili, Afganistan'dan "kaotik tahliye planı" için Batılı güçleri suçlayarak, karmaşanın havaalanı dışında devam ettiğini söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin, Başkan Joe Biden'a Afganistan hakkında brifing vermek üzere Beyaz Saray’da olduğunu bildirdi.

Ülkelerden Afgan kadınları için ortak açıklama

Öte yandan ABD, Avrupa Birliği ve 19 ülke, Afganistan’daki kadınların ve kız çocuklarının durumu ile ilgili ortak bir açıklamaya imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı açıklamada, ‘’Afgan kadınları ve kız çocuklarının eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü hakları konusunda derin endişe duyuyoruz. Afganistan genelinde güç ve otorite sahibi konumundakileri, bu hakların korunacağını garanti etmeye çağırıyoruz’’ denildi.

Afgan kadınları ve kız çocuklarının, tüm Afgan halkı gibi güvenlik ve haysiyet içinde yaşamayı hak ettiği belirtilen açıklamada, ‘’Her türlü ayrımcılık ve istismar önlenmelidir. Uluslararası toplum olarak bizler, seslerinin duyulmasını sağlamak için insani yardım ve destekle yardım etmeye hazırız. Son yirmi yılda Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen hak ve özgürlükleri gelecekteki herhangi bir hükümetin nasıl güvence altına alacağını yakından izleyeceğiz’’ ifadeleri yer aldı.

Ortak açıklamaya, ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kuzey Makedonya, Yeni Zelanda, Norveç, Paraguay, Senegal ve İsviçre imza attı.

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