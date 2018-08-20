Pentagon: ‘Menbiç’te ortak devriye gezecek Türk birliklerinin eğitimi henüz başlamadı’

Pentagon Sözcüsü, Menbiç’te ortak devriye gezecek Türk birliklerinin eğitiminin henüz başlamadığını açıkladı. Amerika’nın Sesi muhabiri Carla Babb’a konuşan bir Pentagon yetkilisi de eğitimlerin başlaması için Güneydoğu’da yer belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 17 Ağustos günü yaptığı açıklamada Amerikalı askeri personelin Menbiç yakınlarında Türkiye ile yürütülmesi planlanan ortak devriye görevi için Türk askerlerine üç gün içinde eğitim vermeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, “72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir” yanıtın vermişti.

