Pentagon Müsteşarı Adayının Onay Oturumu İptal Edildi

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda, ABD Savunma Bakanlığı’nın politikadan sorumlu müsteşarlığına getirilmesi planlanan emekli Tuğgeneral Anthony Tata’nın onay oturumu son anda iptal edildi. Tata’nın iki yıl önce İslam’a ilişkin paylaştığı mesajlar tartışma konusu olmuştu. Pentagon’da politikadan sorumlu müsteşar görevine getirilmek üzere aday gösterilen Emekli Tuğgeneral Anthony Tata, bir süredir Senato’daki Demokratlar’ın eleştirilerinin hedefindeydi. Senato’daki Demokratlar, bu hafta Tata’ya bir mektup yazarak adaylığını geri çekmesini istemişti. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olarak bilinen ve Fox News kanalında yorumcu olarak yayınlara katılan Anthony Tata, Savunma Bakanlığı’nda üst düzey danışman olarak görev yapıyor. Senato komisyonundaki oturumun iptal edilmesinin ardından Tata’nın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği netlik kazanmış değil. “İslam bildiğim en baskıcı din” paylaşımını silmişti ABD basınında yer alan haberlere göre, Anthony Tata 2018 yılında paylaştığı Twitter mesajlarında, İslam dini için “Bildiğim en baskıcı ve şiddet içerikli din” ifadelerini kullanmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama için de “terörist lider” demiş, Obama’nın Müslüman olduğunu iddia etmişti. Anthony Tata bu paylaşımlarını daha sonra kaldırmıştı.

Senato Komisyonu Başkanı Jim Inhofe, başlamasına kısa bir süre kala oturumun iptal edildiğini açıkladı. Inhofe, “Anthony Tata’yı böylesi önemli bir görev için şu aşamada değerlendirecek kadar iyi tanımayan çok sayıda Demokrat ve Cumhuriyetçi var” şeklinde konuştu. Komisyon Başkanı, Tata’nın gerekli belgeleri kendilerine oturum günü olan Perşembe gününe kadar iletmediğini söyledi. Inhofe, “Başkan’a dün gece söylediğim gibi, Ağustos ayında Kongre’nin tatile gireceği tarih yaklaştığı için zamanımız kalmadı. O nedenle bu aşamada oturumun yapılması yararlı bir amaca hizmet etmeyecek. Başkan da bu görüşüme katıldı” ifadelerini kullandı. “Her iki parti adayla ilgili ciddi soru işaretlerini gündeme getirdi” Komisyonda yer alan kıdemli Demokrat üye Senatör Jack Reed, Salı günü senatörlerin kapalı kapılar ardında toplantı yaptıklarını ve Komisyon Başkanı Inhofe’nin doğru kararı verdiğini söyledi. Reed, “Her iki partiden temsilcilerin bu adayla ilgili ciddi soru işaretlerini gündeme getirdiklerini söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.