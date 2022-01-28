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Pentagon: “NATO Müttefiklerimizle Omuz Omuzayız”

28.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e geri adım atma çağrısında bulundu, “NATO müttefikleriyle omuz omuzayız” mesajını verdi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna’ya karşı harekete geçme konusunda askeri kabiliyete sahip olduğunu, ABD’nin ilave silah sağlamak dahil olmak üzere Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek verme konusunda kararlı...

Pentagon: “NATO Müttefiklerimizle Omuz Omuzayız”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e geri adım atma çağrısında bulundu, “NATO müttefikleriyle omuz omuzayız” mesajını verdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna’ya karşı harekete geçme konusunda askeri kabiliyete sahip olduğunu, ABD’nin ilave silah sağlamak dahil olmak üzere Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Bakan Austin Ukrayna sınırındaki durumun sık sık değiştiğini, Pentagon olarak Başkan Biden’a seçenek sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Çatışma kaçınılmaz değil”

Bakan Austin çatışmanın kaçınılmaz olmadığını söyledi, ABD Savunma Bakanlığı’nın diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Ukrayna’nın bağımsız olma hakkı olduğunu vurguladı, Rusya’ya geri adım atma çağrısında bulundu.

Süreçte başarının diplomasiyle sağlanabileceğini belirten Orgeneral Milley silahlı güç kullanımının son çare olması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan birimler arasında kara, hava ve deniz kuvvetleri dışında siber savaş, lojistik kabiliyet gibi unsurların da olduğuna dikkat çeken Orgeneral Milley, savaş çıkması halinde sivil nüfusun çok etkileneceğini belirtti.

“Diplomasi için hala imkan var”

Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana muharip kabiliyetinin arttığını söyleyen Orgeneral Milley, “Rusya işgal etmeyi seçerse, bu bedelsiz kalmayacak” dedi.

ABD’nin Ukrayna’da kalıcı bir üssü olmadığını belirten Genelkurmay Başkanı Milley, ABD’nin rolünün sınırlı olduğunu ancak Ukrayna’ya askeri destek sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, diplomasi için hala alan olduğunu da sözlerine ekledi.

NATO’yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması’nın “Bir müttefike yapılan saldırı ittifaka yapılmış sayılır” maddesini anımsatan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, ABD’nin NATO müttefikleriyle omuz omuza olduğunu vurguladı, “bu kapsamda yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” dedi.

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