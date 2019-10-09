HABER

Pentagon: Olası müdahale yolu üzerindeki askerleri çektik

09.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekât için hazırlıkları sürerken, Pentagon bölgedeki Amerikan askerlerini çektiklerini açıkladı.

Suriye’deki mevcut Amerikan gücünde ise değişlik olmadığı vurgulandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekât nedeniyle bölgedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffmann yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı sağlamak için en iyi yolun güvenli bölge oluşturmak olduğu şeklindeki pozisyonunu koruyor" denildi.

Açıklamada, "Maalesef Türkiye tek taraflı bir adım atmayı seçti. Bunun sonucunda da Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Türkiye'nin olası müdahele yolu üzerinden çektik. Suriye'deki mevcut askeri gücümüzde ise herhangi bir değişiklik olmadı" ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ilişkin kararları tek başına aldığı yönünde basına yansıyan haberlere de tepki gösterdi.

"Trump tek başına karar almıyor"

Hoffmann, Başkan Trump’ın "son birkaç gün içinde" Türkiye’nin olası askeri operasyonuna ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin korunması çabalarına ilişkin olarak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile istişarelerde bulunduğunu vurguladı.

Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon planladığı ve ABD'nin buna destek vermeyeceği belirtilmiş ve IŞİD’e karşı konuşlandırılan ABD güçlerinin de artık bu bölgede kalmayacağı kaydedilmişti.

Beyaz Saray’ın ABD askerlerinin çekileceği yönündeki açıklaması IŞİD ile mücadeleyi zayıflatacağı ve bu mücadeleye destek veren Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

Cumhuriyetçi senatörden Türk hükümetine uyarı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası askeri operasyonu konusunda Ankara'ya yönelik uyarılar da sürüyor. ABD Başkanı Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türk hükümetini uyararak, "Suriye'nin kuzeyine girmek için yeşil ışık almadınız" dedi. Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kongre’deki partilerüstü muhalefeti kırmızı çizgi olarak görmeli ve bunu aşmamalısınız" ifadesini kullandı.

DW,Reuters,AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Fahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeliFahrettin Altun Washington Post'a yazdı: Dünya, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye planına destek vermeli
ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de yeni kriz patladı! Trump'tan 'gitme' talimatı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü

Almanya'da savaş uçağı düştü

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.