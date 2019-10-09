Pentagon: Olası müdahale yolu üzerindeki askerleri çektik

Suriye’deki mevcut Amerikan gücünde ise değişlik olmadığı vurgulandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekât nedeniyle bölgedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffmann yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı sağlamak için en iyi yolun güvenli bölge oluşturmak olduğu şeklindeki pozisyonunu koruyor" denildi.

Açıklamada, "Maalesef Türkiye tek taraflı bir adım atmayı seçti. Bunun sonucunda da Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Türkiye'nin olası müdahele yolu üzerinden çektik. Suriye'deki mevcut askeri gücümüzde ise herhangi bir değişiklik olmadı" ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ilişkin kararları tek başına aldığı yönünde basına yansıyan haberlere de tepki gösterdi.

"Trump tek başına karar almıyor"

Hoffmann, Başkan Trump’ın "son birkaç gün içinde" Türkiye’nin olası askeri operasyonuna ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin korunması çabalarına ilişkin olarak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile istişarelerde bulunduğunu vurguladı.