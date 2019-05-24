Pentagon Ortadoğu'ya Asker Gönderme İddialarını Reddetti

Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Amerika’nın İran’ın tehditlerine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin asker göndereceği iddialarını reddetti.
Shanahan “10 bin değil. 5 bin değil. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Dün Reuters Haber Ajansı Pentagon’un Ortadoğu’ya 5 bin asker Associated Press Haber Ajansı’ysa 10 bin asker göndermeyi düşündüğünü iddia etmişlerdi.
VOA de daha önce Savunma Bakan Vekili Shanahan ve Genelkurmay Başkanı Dunford’ın, Başkan Trump’a aralarında Ortadoğu’ya asker göndermenin de bulunduğu bir dizi seçenek sunacağını haber yapmıştı.
Shanahan, Beyaz Saray’daki brifing öncesinde bu haberi doğrulamış ve asker göndermenin de düşünüldüğünü söylemişti.
Shanahan, “Ortadoğu’daki korumayı güçlendirmek için ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu ek asker göndermeyi de kapsayabilir” demişti.
Ek asker talebi Amerika Merkez Komutanlığı Şefi Korgeneral Kenneth "Frank" McKenzie’den gelmişti. Savunma Bakan Vekili Shanahan bu tarz taleplerin normal olduğunu ve zaman zaman yapıldığını söylemişti.
Beyaz Saray, bölgeye ek askeri birlik, Patriot füze bataryaları ve savaş gemileri gönderilmesi talebini onaylayacak mı bu henüz net değil. Eğer bu talep onaylanırsa söz konusu birliklerin nereden Ortadoğu’ya kaydırılacağı da henüz bilinmiyor.
Perşembe günü telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Virginia Senatörü Tim Kaine de Amerika’nın askeri olarak İran’la karşı karşıya gelmesine karşı olduğunu söyledi.
Kaine, “Başkanın kavgacı tweetlerini görüyorsunuz. Hem Savunma Bakanı hem Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın kavgacı söylemlerini görüyorsunuz. Eğer Amerika İran’la bir çatışmaya girerse bu son derece yıkıcı bir felaket olur” diye konuştu.
Başkan Trump’ın, İran’ın petrol satışlarının sıfıra düşürülmesi kararını açıklamasından bu yana iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ayrıca Amerika İran’ın tehditlerine karşı Basra Körfezi’ndeki askeri varlığını da arttırdı.
Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada da “İran tehlikeli ve son derece kötü bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Onlar bir terör devleti ve biz buna müsade etmeyeceğiz” dedi.
VOA İran Servisi’ne açıklamalarda bulunan Amerika’nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook da Amerika’nın, ancak İran saldırırsa bu ülkeye karşı askeri güç kullanacağını söyledi. Hook, Trump yönetiminin, İran’ın bölgedeki Amerika’nın çıkarlarına yönelik saldırıya geçmesinin çok yakın bir zamanda olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Hook da Başkan Trump’ın İranlı yöneticilere yaptığı telefonla görüşme çağrsını yineledi.
Hook, “Başkan net olarak bunu tekrarladı. Dışişleri Bakanı Pompeo ve ben de söyledim. Ancak İran’dan böyle birşey duymadık. Dolayısıyla burada tercih onların. Biz İran’ın Başkan’ın yaptığı bu teklifi değerlendirmesini destekliyoruz” dedi.
Geçen hafta da Başkan Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan’a İran’la savaş istemediğini söylemişti.
Daha önce defalarca bölgedeki Amerika askerlerinin sayısını azaltmak istediğini söyleyen Trump, eğer asker gönderme kararı alırsa bu kendisi açısından da ciddi bir strateji değişikliği olacak.
Geçen yıl Aralık ayında Trump Suriye’deki 2 bin Amerika askerini geri çekeceğini açıklamıştı. Ancak Şubat ayında 400 civarında askeri bölgede tutma kararı aldı.
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