Pentagon Ortadoğu'ya Asker Gönderme İddialarını Reddetti

Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Amerika’nın İran’ın tehditlerine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin asker göndereceği iddialarını reddetti.

Shanahan “10 bin değil. 5 bin değil. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Dün Reuters Haber Ajansı Pentagon’un Ortadoğu’ya 5 bin asker Associated Press Haber Ajansı’ysa 10 bin asker göndermeyi düşündüğünü iddia etmişlerdi.

VOA de daha önce Savunma Bakan Vekili Shanahan ve Genelkurmay Başkanı Dunford’ın, Başkan Trump’a aralarında Ortadoğu’ya asker göndermenin de bulunduğu bir dizi seçenek sunacağını haber yapmıştı.

Shanahan, Beyaz Saray’daki brifing öncesinde bu haberi doğrulamış ve asker göndermenin de düşünüldüğünü söylemişti.

Shanahan, “Ortadoğu’daki korumayı güçlendirmek için ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu ek asker göndermeyi de kapsayabilir” demişti.

Ek asker talebi Amerika Merkez Komutanlığı Şefi Korgeneral Kenneth "Frank" McKenzie’den gelmişti. Savunma Bakan Vekili Shanahan bu tarz taleplerin normal olduğunu ve zaman zaman yapıldığını söylemişti.