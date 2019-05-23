Pentagon Ortadoğu’ya Binlerce Asker Göndermeyi Planlıyor

Amerikalı yetkililer Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ortadoğu’ya binlerce asker gönderme ihtimaliyle ilgili planı konusunda bugün Beyaz Saray’ı bilgilendireceğini belirtti.

Ek asker talebinin Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan geldiği kaydedildi. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer isimlerinin açıklanmasını istemedi çünkü planların henüz resmiyet kazanmadığı belirtiliyor.

Beyaz Saray’ın istenilen sayıda askerin ya da ne kadarının Ortadoğu’ya gönderilmesine izin verip ek Patriot sistemleri ve daha fazla savaş gemisine onay verip vermeyeceği netleşmiş değil.

Pentagon gelecek planlarıyla ilgili yorum yapmıyor. Pentagon sözcüsü Rebecca Rebarich uzun süredir devam eden politikaları nedeniyle gelecekle ilgili planları konusunda spekülasyonda bulunmayacaklarını söyledi.

Başkan Donald Trump’ın İran’ın petrol satışını sıfıra indirme çabası ve Körfez’de Amerikan askeri varlığını arttırması Washington-Tahran arasında gerilimi arttırmış durumda.

Bununla birlikte Trump geçen hafta vekil savunma bakanı Patrick Shanahan’a İran’la savaş istemediğini belirtmişti.