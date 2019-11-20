Pentagon Raporu: ‘IŞİD Türkiye’nin Suriye Operasyonundan Faydalandı’

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, IŞİD Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonu ve ABD’nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Rapora göre örgütün hala Batı’yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel.

Pentagon Genel Müfettişi’nin düzenli aralıklarla hazırladığı ve IŞİD’e karşı mücadele edilen operasyonda gelinen noktanın değerlendirildiği raporların en sonuncusu yayınlandı.

116 sayfalık raporda, “IŞİD Türkiye’nin operasyonu ve sonrasında ABD askerlerinin azaltılmasını Suriye içindeki kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamak ve yurt dışında saldırı planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla istifade etti” ifadesi kullanıldı.

Raporda IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümünün IŞİD’e vurulan önemli bir darbe olduğu ancak ölümünün IŞİD tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon raporunu kaleme alan Genel Müfettiş Glenn Fine, örgütün Batı ülkelerini hedef almak için gereken alan ve zamana sahip olacağı ve uzun vadede IŞİD’in Suriye’de bazı bölgelerde kontrolu yeniden ele geçirmeyi amaçlayacağını ve küresel anlamda etkisini arttırmaya çalışacağı konusunda uyarıda bulundu.