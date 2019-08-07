Pentagon Raporunda YPG ve IŞİD Değerlendirmesi

ABD Savunma Bakanlığı’nın yılda dört kez hazırladığı Irak ve Suriye’de IŞİD ile mücadele raporunun sonuncusu yayınlandı. Raporda ABD’nin Suriye’den aşamalı çekilme planının geri tepme ihtimalinin olduğu ve IŞİD’in yeniden canlanma tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanlığı Genel Müffettişi’nin hazırladığı 1 Nisan- 30 Haziran arasındaki dönemi kapsayan rapor 6 Ağustos Salı günü yayımlandı. Raporda IŞİD’e yönelik ABD’nin ve koalisyonun operasyonlarının denetiminden sorumlu Ortak Görev Gücü- Doğal Kararlılık Operasyonu yetkililerinin Washington’un Suriye’den kısmi çekilme planına yönelik güçlü eleştirileri yer aldı. Raporda, “ABD askerlerinin sayısının azaltılması Suriye’de ortak güçlerin IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına karşı daha fazla eğitim ve donanıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu güçlere verilen desteği azaltmıştır” ifadeleri kullanıldı. Raporda, koalisyon yetkililerinin, ABD’nin asker sayısını azaltmasının çoğunluğu Kürtler’den oluşan Suriye Demokratik Güçleri dahil olmak üzere, bölgede ABD destekli güçlerin Washington’dan uzaklaşıp alternatif ortaklıklar ve kaynaklar arayabileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtiliyor.

Doğal Kararlılık Operasyonu’nda görevli yetkililer böyle bir gelişmenin ABD’nin Suriye ve Irak’taki misyonuna zarar verebileceği görüşünde. Başkan Donald Trump ABD’nin Suriye’den çekileceğini ilk olarak Twitter üzerinden geçenAralık ayında açıklamıştı. Açıklamanın ardından Trump yönetimi içeresinde yaşanan görüş ayrılığı, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifa etmesiyle sonuçlanmıştı. O dönem görevden yeni ayrılacak olan CENTCOM Komutanı Joseph Votel de Kongre üyelerine Şubat ayında düzenlenen bir oturum sırasında Suriye’den çekilme konusunda kendisine danışılmadığını ifade etmişti. O zamandan bu yana Suriye’de, IŞİD’in elindeki son bölgenin de alınmasıyla birlikte IŞİD’in doğrudan denetiminde bulunan bölge kalmasa da örgütün Suriye’de hala etkili olduğu konusunda pek çok kez uyarı dile getirildi. Geçen hafta açıklanan Birleşmiş Milletler raporunda terör örgütünün Suriye’deki gizli şebekesinin yayıldığı, hücrelerin vilayet düzeyinde kurulduğu ve terör örgütünün Irak ve Suriye’de yeni koşullara uyum sağlayarak yeniden canlanması için gereken şartları oluşturmaya başladığı belirtilmişti.

Rapora göre hem Amerikalı yetkililer hem de koalisyon yetkilileri ABD’nin asker sayısını azaltmasının bölgede IŞİD’in faaliyetlerinin izlenmesini zorlaştırdığını savundu. “Rusya, İran ve Esat rejimi SDG’yi zayıflatmayı amaçlıyor” Raporda yetkililer ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin bir dezenformasyon kampanyasının mağduru olduğunu savundu. Raporda CENTCOM’un yaptığı bir değerlendirmeye atıfta bulunularak “IŞİD, bölgede Kürtler’in başını çektiği SDG ve yerel Arap nüfus arasında yaşanan gerilimden faydalanmak için SDG’yi bölgedeki yeni işgalci güç olarak lanse etmekte başarılı oldu” ifadeleri kullanıldı. Rapora göre askeri yetkililer Rusya, İran ve Beşar Esat hükümetinin de Araplar’ın duydukları rahatsızlık üzerinden Suriye Demokratik Güçleri’ni zayıflatmayı amaçladığını ve bunun da Suriye’de IŞİD’e karşı misyonun korunamamasıyla sonuçlanabileceğini belirtti. Rapora göre koalisyon yetkilileri ABD ve koalisyonun desteklediği güçlerin sayısının arttırılması çabalarının yetersiz kaldığı konusunda da uyarıda bulundu.