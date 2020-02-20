Pentagon: 'Ruslarla Türkler İdlib’de Çatışmaya Çok Yaklaştı'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jonathan Hoffman, İdlib’deki artan gerilimle ilgili, “Ruslar ve Türkler’in bölgede daha kapsamlı bir çatışmaya girmeye çok yaklaştığını görüyoruz” dedi.

Pentagon’da düzenlediği basın brifinginde soruları yanıtlayan Hoffman’a bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’e askeri operasyonun an meselesi olduğu yönündeki sözünü hatırlatarak, “Türk muhataplarınızla görüşüyor musunuz? Bölgede Suriye rejiminin ilerlemesine karşı koyacak herhangi bir askeri operasyona destek verecek misiniz? Rusya’ya geri çekilmesi yönünde bir mesaj iletiyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltti.

Suriye’deki duruşlarının değişmediğini, Suriye halkının en iyi çıkarlarına hizmet edecek bir siyasi çözümün olması gerektiğini vurgulayan Hoffman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın kendi halkına saldırılarının devam ettiğini, bu saldırılarını şimdi İdlib’e genişlettiğini gördüklerini söyledi. Hoffman açıklamasının devamında, “Ruslar ve Türkler’in bölgede daha kapsamlı bir çatışmaya girmeye çok yaklaştığını görüyoruz. Bundan kaçınmanın bir yolunu bulacaklarını umuyoruz” ifadesini kullandı.