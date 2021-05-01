Pentagon Sınır Duvarına Ayrılan Kaynaklarını Geri Alıyor

ABD Savunma Bakanlığı ABD-Meksika sınırında örülen duvarın bir kısmının maliyetinin ordu tarafından karşılanmasını iptal etti. Pentagon, kullanılmayan paranın orduya geri verileceğini belirtti.
Eski Başkan Donald Trump’ın 2019’da ulusal acil durum ilan etmesi ordunun kaynaklarının Meksika sınırında örülen duvarın bir kısmının maliyetinde kullanılmasını sağlamıştı.
Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinin ardından görevi devralan Demokrat Başkan Joe Biden ise 20 Ocak’ta yayınladığı bir kararnameyle sınır duvarı projelerini dondurmuş ve duvara kaynak sağlanmasıyla sözleşme yöntemlerinin meşruiyetinin incelenmesi talimatını vermişti.
Pentagon Sözcüsü Jamal Brown Bakanlığın asker çocuklarına okul yapılması, müttefik ülkelerdeki yurtdışı askeri inşaat projeleri gibi diğer askeri misyonlara ayrılması tasarlanmış kaynaklarla karşılanan tüm sınır bariyeri inşaatı projelerinin iptal edileceğini bildirdi.
Brown, orduya geri dönen kaynakların askeri inşaat projeleri için kullanılacağını kaydetti.
Orduya geri dönecek miktarın ne kadar olduğuysa açıklanmadı, ancak bunun birkaç milyar dolar olabileceği belirtiliyor.
Trump’ın ulusal acil durum ilan ederek Pentagon’un kaynaklarını sınır duvarının inşaatında kullanması, Kongre üyeleri tarafından ulusal güvenliği riske attığı ve Kongre’yi devre dışı bıraktığı için tepki çekmişti.
2019 yılında ordu tarafından yapılan açıklamada 120’den fazla askeri inşaat projesinin Trump’ın bu kararından olumsuz etkileneceği belirtilmişti.
İç Güvenlik Bakanlığı da önceki yönetimin sınır duvarı inşası projesinin neden olduğu fiziksel tehlikelerle mücadele için adımlar atacağını kaydetti.
Açıklamada, Trump yönetiminin duvar inşaatı sırasında büyük delikler açılan Rio Grande Vadisi’nin sel bariyer sisteminin tamir edileceği, ayrıca duvarın San Diego’daki bir kısmının neden olduğu toprak erozyonunun da telafi edileceği belirtildi.