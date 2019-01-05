"Pentagon, Somali'deki askeri varlığını azaltacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askerlerini tamamen çekeceğini açıklamasının ardından, ABD'nin Somali'deki askeri varlığını da azaltacağı iddia edildi.

Trump'ın, Washington'dan tepki çeken Suriye'den çekilme kararının ve Afganistan'daki ABD askerlerinin yarısının çekileceği iddalarının ardından, bir adım da Somali için atacağı öne sürüldü.

Amerikan NBC News'in üst düzey iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Somali'deki askeri varlığını ve Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırılarını azaltmayı planlıyor.

NBC News'e konuşan kaynaklar, Eş-Şebab'ın hala Somali ve komşu ülkelerine bir tehdit olduğunu ancak ABD için doğrudan bir tehlike arz etmediğini belirtti.

Haberde, bu adım, "ABD ordusunun Afrika'daki terörle mücadelesini azaltarak, Rusya ve Çin gibi geleneksel rakiplerine odaklanması" olarak yorumlandı.

- "Somali'deki hedeflerimizin azaldığını söyleyebiliriz"

Trump'ın başkanlık görevine başladığında Somali'de ilave asker görevlendirdiği ve bölgedeki ABD hava saldırılarının artmasının önünü açtığına işaret edilen haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkili, geçen ay istifa eden eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in rehberliğinde ABD ordusunun Somali'deki misyonunu daralttığını belirtti.