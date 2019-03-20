Pentagon Somali'deki Operasyonlarda Sivil Kayıplar Olduğu İddiasını Reddediyor

Amerika Silahlı Kuvvetleri Afrika Komutası AFRICOM’dan yapılan açıklamadaysa söz konusu hava operasyonlarının Somali hükümetiyle koordinasyon halinde düzenlendiği ve bu saldırılarda sivil kayıpların yaşandığına dair bir değerlendirme bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, AFRICOM’un elindeki sivil kayıplara ilişkin verilerin Uluslararası Af Örgütü’nün raporuyla örtüşmediği belirtildi.

Raporda söz konusu kayıpların yaşandığı 4 olayda, Amerika’nın düzenlediği hava saldırılarının sorumlu olduğu, 5. olayda da yine yüksek olasılıkla Amerikan hava saldırısı sonucu kayıpların yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü Salı günü yayınladığı ve aralarında 65 görgü tanığının ifadeleri, uydu fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımlarının da yer aldığı raporunda, Ekim 2017’den Aralık 2018’e kadar olan sürede Somali’nin Lower Shabelle bölgesinde yaşanan sivil kayıplara değindi.

AFRICOM’un düzenlediği operasyonlarda sivil kayıpların yaşanmaması amacıyla ekstra özen gösterildiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü’yse Ekim 2018 ve Şubat 2019 arasında 5 farklı hava saldırısına ilişkin detayları raporunda açıkladı. Örgüt yetkilisi Conor Fortune VOA’e yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların son derece güvenilir kayıtlar ve kanıtlara dayandığını farklı saldırılar ve kayıplara ilişkinse güvenilir kanıtlar olmadığı gerekçesiyle onların rapora dahil edilmediğini anlattı.

Amerika Savunma Bakanlığı yetkilileriyse 2017 yılından bu yana Somali’deki hava operasyonlarına yönelik 18 ayrı iddianın kendileri tarafından incelendiğini söylediler.

Bir savunma bakanlığı yetkilisi askeri olmayan kurumlarla paylaşılmayan ve istihbarat metodlarının kullanıldığı bu değerlendirmelere göre düzenlenen hava saldırılarında, sivil kayıplar yaşandığına dair bir veri bulunmadığını ifade etti.

Aynı yetkili Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda yer alan 5 hava saldırısından birinin AFRICOM tarafından düzenlenmediğini de söyledi.