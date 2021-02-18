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  4. Pentagon Sözcüsü Kirby, 'YPG/SDG' sorusuna cevap vermekten kaçındı

Pentagon Sözcüsü Kirby, 'YPG/SDG' sorusuna cevap vermekten kaçındı

18.02.2021 02:50 | Son Güncelleme:
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Pentagon Sözcüsü Kirby, 'YPG/SDG' sorusuna cevap vermekten kaçındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin desteklediği YPG/SDG'nin Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklama yapmasından kaygı duyup duymadığını ifade etmekten kaçındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye Kuzey Irak'ın dağlık bölgelerinde PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor. Ancak Suriye'deki SDG örgütü, Türkiye'nin operasyonlarına karşı kaygı ve kınama açıklamalarında bulunuyor. Amerikan halkının vergileri ile desteklenen bir grubun tanımlı bir terör örgütüne destek açıklamaları yapması bu kurumu hiç mi kaygılandırmıyor?" sorusuna, Kirby doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece halen devam etmekte olan DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu ifade eden Kirby, "Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu." demekle yetindi.

Muhabirin, "DEAŞ ile mücadele bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu?" sorusunu ise Kirby, "Burada münferit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de yerel Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz ve bu değişmedi." diyerek geçiştirmeye çalıştı.

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile iş birliği yapmaya başlamıştı.

Türkiye'nin bu ilişkiye itirazı ve Washington'un da tavsiyesi üzerine terör örgütü YPG/PKK, adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) diye değiştirmişti.

ABD, 2015'ten bu yana SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya binlerce tır silah ve ekipmanın yanı sıra örgütün saflarında çatışan militanlara da maaş veriyor. (AA)

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