Pentagon Sözcüsünden Kabil Havaalanı Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil havaalanının güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunun ayrıntıları üzerinde hala çalıştıklarını söyledi.

Kirby günlük basın brifinginde, Amerikan haber ajansı AP’nin, diplomatların güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 650 ABD askerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceği ve buna ek olarak birkaç yüz ABD askerinin de muhtemelen Eylül ayına kadar Türk askerlerine yardım etmek için Kabil havaalanında kalacağı haberinin sorulması üzerine, haberi gördüğünü ancak spesifik rakamları doğrulayamayacağını belirtti.

“Ancak şunu akılda tutmak önemli, Afganistan’da bir miktar ABD askeri kalmaya devam edecek. Diplomatik varlığımızı korumak için bunu yapmak zorundayız” diyen Kirby, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğinin de sahada diplomatik varlığın bulundurulması ve korunması için kritik önem taşıdığını vurguladı. Kirby, Başkan Joe Biden’ın büyükelçiliği açık tutmayı ve büyükelçiliğin programlarını devam ettirmeyi istediğini çok net biçimde ortaya koyduğunu hatırlattı.

Kirby, “Havaalanında güvenlik vaziyetinin ne şekilde sağlanacağı konusunun bazı ayrıntıları üzerinde hala çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi havaalanında ABD askerleri bulunuyor. Gelecekte durumları ne olacak şu anda bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Associated Press haber ajansının Perşembe günü geçtiği habere göre Amerikalı yetkililer, diplomatların güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 650 ABD askerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceğini söyledi. Yetkililere göre, buna ek olarak birkaç yüz ABD askeri de muhtemelen Eylül ayına kadar Kabil Havaalanı’nda kalacak. Bu askerler orada güvenliği sağlayan Türk askerlerine yardım etme rolünü üstlenecek. Amerikalı yetkililere göre, Türkiye’nin liderliğinde resmi bir güvenlik operasyonu faal hale gelene kadar ABD askerleri orada geçici olarak görevde olacak.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

Bir başka soru üzerine, ABD’nin Afganistan’da gelecekteki misyonlarına ilişkin varsayımlara girmeyeceğini kaydeden Kirby, Afganistan’dan muharip askerlerin çekilmesinin ardından Pentagon’un iki görevinin olacağını, bunlardan birincisinin, Kabil’de Amerikan diplomatik varlığını korumaya yetecek miktarda varlık göstermek, ikincisinin de Afganistan'la, Afgan güçlerine kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmelerinde yardım etmeyi, lojistik ve finansal destek sağlamayı içeren yeni bir ikili ilişki tesis etmek olduğunu söyledi.

Kirby, Afganistan’da halen şiddetin düzeyinin çok yüksek olduğunu ve bundan kaygı duyduklarını belirterek, Taleban’ın güvenilir bir şekilde barış sürecine geri döndüğünü görmeyi istediklerini söyledi. Sahadaki gelişmelerin Taleban’ın barış sürecinin güvenilir ve meşru bir katılımcısı olma yönündeki çabalarının samimiyeti hakkında şüpheler doğurduğunu ifade eden Kirby, Afganistan için “doğru olan geleceğin”, müzakere edilmiş bir çözüm ve çatışmalara barışçı şekilde son verilmesini sağlayacak siyasi bir süreç olduğunun altını çizdi ve bu yönde gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

