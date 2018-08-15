WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın, kurumda görev yapan bazı personeli şahsi işlerinde kullandığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğu bildirildi.
Amerikan CNN kanalının servis ettiği habere göre White, Pentagon Başmüfettişi tarafından birkaç haftadır soruşturuluyor.
Pentagon'da kendine yakın birçok personeli kişisel işlerini yaptırmak üzere kullandığı belirtilen White'ın, kendisini üst makamlara şikayet eden personele de misilleme yaptığı kaydedildi.
White'a karşı öne sürülen iddialar arasında kuru temizleme için eşyalarını taşıttığı, ilaçlarını aldırdığı, öğle yemeklerini getirttiği ve mortgage belgelerini yaptırdığı gibi başlıklar yer aldı.
Haberde, Pentagon etik kurallarına göre bir yetkilinin, ilgili personeli görevle ilgili işler dışında kişisel işleri için kullanamayacağının yazdığı vurgulandı.
Dana White'ın bu etik ilkeyi çiğnediği iddia edilen haberde, Pentagon Başmüfettişi tarafından birkaç haftadır soruşturma altında olan Sözcü hakkındaki incelemenin halen sürdüğü ifade edildi.
Sözcü White, 2017 yılının nisan ayından bu yana mevcut görevini sürdürüyor ve doğrudan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e rapor veriyor.
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Okuyucu Yorumları 0 yorum