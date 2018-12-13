Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

"Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da huzurlu ve yaşanabilir yerlere dönüştürme konusunda kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik bir operasyonun birkaç gün için başlayacağını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askeri harekatın ABD'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle "endişe verici" ve "kabul edilemez" bulunduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça yapılacak tek taraflı bir askeri harekat büyük bir endişe kaynağıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz."

Robertson açıklamasına, "IŞİD'in bu kritik noktada yeniden nefes almasına izin vermemeliyiz ve veremeyiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz önemli kazanımları tehlikeye atarız ve IŞİD'in yeniden canlanması ihtimali doğar" şeklinde devam etti.

'OPERASYON IŞİD'İN YARARINA OLUR'

YPG'den de Türkiye'nin operasyonunun IŞİD'in yararına olacağı açıklaması geldi.

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, "Türkiye'nin tehditleri güçlerimizin, bu kez Hajin kentinde, teröristlere karşı kazanımlar elde ettiği zamana rastlıyor" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'i Fırat Nehri'nin doğusunda ve Irak sınırı yakınında bulunan Hajin'den çıkarmak için 10 Eylül'de bir operasyon başlatmıştı.