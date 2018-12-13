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Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

13.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

ABD, Türkiye'nin birkaç gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik başlatmayı planladığı operasyon konusunda Ankara'yı uyardı.

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askeri harekatın ABD'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle "endişe verici" ve "kabul edilemez" bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik bir operasyonun birkaç gün için başlayacağını duyurmuştu.

Erdoğan, hedefin Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri olmadığını da kaydetmişti.

Erdoğan dün Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ndeki konuşmasında şunları söylemişti:

"Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız.

"Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.

"Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da huzurlu ve yaşanabilir yerlere dönüştürme konusunda kararlıyız."

Ancak YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta birincil yerel müttefiki konumunda.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça yapılacak tek taraflı bir askeri harekat büyük bir endişe kaynağıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz."

Robertson açıklamasına, "IŞİD'in bu kritik noktada yeniden nefes almasına izin vermemeliyiz ve veremeyiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz önemli kazanımları tehlikeye atarız ve IŞİD'in yeniden canlanması ihtimali doğar" şeklinde devam etti.

'OPERASYON IŞİD'İN YARARINA OLUR'

YPG'den de Türkiye'nin operasyonunun IŞİD'in yararına olacağı açıklaması geldi.

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, "Türkiye'nin tehditleri güçlerimizin, bu kez Hajin kentinde, teröristlere karşı kazanımlar elde ettiği zamana rastlıyor" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'i Fırat Nehri'nin doğusunda ve Irak sınırı yakınında bulunan Hajin'den çıkarmak için 10 Eylül'de bir operasyon başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suriye'de IŞİD tehdidinin kalmadığını söyleyerek, "Güya bu örgütün hala etkinlik gösterdiği 150 kilometrekarelik bir alandan söz ediliyor. Eğer bütün mesele buysa biz Türkiye olarak bu bölgedeki DEAŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız. Hiç onlara gerek yok, biz bunu yaparız" demişti.

ABD'nin Türkiye'yi oyaladığını söyleyen Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"DEAŞ'ın bu bölgeden uzaklaştırılmasının ardından terör örgütü unsurlarının çekileceği hem şahsıma, hem bakanlarıma, hem askeri ve istihbarat yetkililerimize defalarca ifade edilmesine rağmen böyle bir gelişme olmamıştır. Terör örgütünün isminin sürekli değiştirilmesi, deve kuşu misali Münbiç'teki hakikati ortadan kaldırmaya yetmiyor. Diyorlar ki; o terör örgütü değildir. Neymiş, Suriye Demokratik Güçleriymiş. Kimi uyutuyorsunuz. Biz Arap'ı da iyi biliriz, terörist Kürtleri de iyi biliriz."

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