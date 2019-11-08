Pentagon: Suriye’nin petrol geliri ABD’ye değil SDG’ye gidecek

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman gazetecilere yaptığı açıklamada, “Buradan gelecek gelirler ABD’ye değil SDG’ye gidecek” dedi. Hoffman, Amerikalı askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını tehdit eden her türlü güce karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Başkan Donald Trump geçen ay IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin ölümünü duyurduğu basın toplantısında, halen SDG tarafından işletilen Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolunu Amerikan petrol şirketlerinin alabileceği ihtimalinden söz etmişti.

IŞİD’in bölgedeki iktidar boşluğundan faydalanarak yeniden güç toplayabileceği endişeleri bir taraftan dile getirilirken Trump, Kürtler’in kontrolundaki bölgede bulunan petrol sahalarını işaret ederek, Suriye’de “petrolün olduğu” bölgede küçük bir grup Amerikan askerinin kalmaya devam edeceğini söylemişti.

Ancak, kalacak Amerikan askerlerinin sayısının yüzlerceyi bulması ve büyük olasılıkla Trump’ın geçen ayki sürpriz asker çekme kararını açıklamasından önce Suriye’nin kuzeyinde bulunan 1000 civarındaki askerin sadece biraz altında bir sayıda olması bekleniyor.