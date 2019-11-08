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Pentagon: Suriye’nin petrol geliri ABD’ye değil SDG’ye gidecek

08.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahasından elde edilen gelirlerin ABD’ye değil ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gideceğini açıkladı.

Pentagon: Suriye’nin petrol geliri ABD’ye değil SDG’ye gidecek

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman gazetecilere yaptığı açıklamada, “Buradan gelecek gelirler ABD’ye değil SDG’ye gidecek” dedi. Hoffman, Amerikalı askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını tehdit eden her türlü güce karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Başkan Donald Trump geçen ay IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin ölümünü duyurduğu basın toplantısında, halen SDG tarafından işletilen Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolunu Amerikan petrol şirketlerinin alabileceği ihtimalinden söz etmişti.

IŞİD’in bölgedeki iktidar boşluğundan faydalanarak yeniden güç toplayabileceği endişeleri bir taraftan dile getirilirken Trump, Kürtler’in kontrolundaki bölgede bulunan petrol sahalarını işaret ederek, Suriye’de “petrolün olduğu” bölgede küçük bir grup Amerikan askerinin kalmaya devam edeceğini söylemişti.

Ancak, kalacak Amerikan askerlerinin sayısının yüzlerceyi bulması ve büyük olasılıkla Trump’ın geçen ayki sürpriz asker çekme kararını açıklamasından önce Suriye’nin kuzeyinde bulunan 1000 civarındaki askerin sadece biraz altında bir sayıda olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki sınır bölgesinden YPG güçlerinin hala çekilmediğini belirterek ABD’yi sözünü tutmamakla suçladı ve bu meseleyi gelecek hafta Washington’da Başkan Trump’la görüşmesi sırasında gündeme getireceğini kaydetti.

Pentagon sözcüsü Hoffman, bölgede SDG savaşçılarının varlığından haberdar olmadıklarını ancak ABD’nin bölgeyi tamamen izleme imkanına sahip olmadığını söyledi.

Hoffman, ABD’nin SDG savaşçılarıyla hala birlikte çalıştığını, IŞİD’e karşı savaşmada onlara destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Jonathan Hoffman, Washington’ın Ankara’dan, Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş suçları işlediği iddia edilen Türkiye destekli güçlerden hesap sormasını beklediğini sözlerine ekledi.

Aynı brifingde Pentagon yetkilileri, Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkesin genel anlamda işlediğini, yer yer küçük çatışmalar olsa da tarafların çoğunun ateşkese uyduğunu da belirtti.

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Pentagon Suriye petrol geliri ABD SDG

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