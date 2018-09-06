Pentagon: 'Suriye'de Her Durum için Planımız Var'

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’deki en kötü senaryo için ‘‘Esat rejiminin masum sivilleri zalim ve iğrenç kimyasal silahlarla vurması olur’’ dedi. Esat rejimini defalarca uyardıklarını belirten Pahon,‘‘Onları defalarca uyardık, şimdiye kadar bir değil iki kez vurduk. Bence artık bizim ve uluslararası toplumun bu tür cinayetlere uygun yanıtı vereceği konusunda kimsenin kafasında bir soru işareti olmamalı’’ diye konuştu.
Pahon,‘‘Ruslar gerek hava gücü desteğiyle, gerekse Esat rejimine verdikleri siyasi destekle Suriye’de olanlardan sorumlu. Ruslar’ın, Suriye’de devam eden vahşetten ve cinayetlerden doğrudan sorumlu olduklarına şüphe yok’’ ifadelerini kullandı.
‘Esat rejimine yanıtın nasıl olması gerektiğini ortaklarımızla görüşüyoruz’
“Beklenmedik durumlar için birçok askeri plana sahibiz, her şey için bir planımız var” diyen Pahon, Başkan Trump’ın emir vermesi halinde bu planların hepsini uygulama konusunda yetkin olduklarını kaydetti. Sözcü, ‘‘Tabii ki düşmanlarımıza bu planların ne olduğunu söyleyecek ya da potansiyel hedef listesi verecek değilim. Uluslararası topluma angaje olarak uluslararası ortaklarımız ve müttefiklerimizle Suriye’ye olası bir yanıtın nasıl olması gerektiği konusunda görüşüyoruz’’ dedi. Bir trajediyi önlemek için Rusya ve diğer uluslararası ortaklarla da iletişim halinde olduklarını belirten Pahon, ‘‘Bu insani bir felaket olur ve bunun hemen sona ermesi gerekli’’ diye konuştu.
‘Rusya dezenformasyon kampanyası yürütüyor’
Son iki haftadır Rusya tarafından büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Pahon, ‘‘Ruslar halkın gözüne perde çekmek istiyorlar. Halka yalan söylüyorlar ve medyayı bu yalanlarla besliyorlar. Liste uzadıkça uzuyor. Bilmeniz gereken Rusya’nın Esat rejminin propagandasını yaptığı ve onların zulmüne izin verdiğidir. Beyaz Miğferler gibi Esat’ın attığı bombalara karşı durarak Esat’ın halkını korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna suçlamalar yöneltmeleri affedilmez. Bunlar gerçek değil, Ruslar’ın yalanlarından biri’’ dedi.
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