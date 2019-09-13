HABER

Pentagon Suriye’nin Kuzeydoğusuna Devriye İçin 150 Asker Göndermeye Hazırlanıyor

13.09.2019 00:31 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk askerleriyle birlikte kara devriye görevini icra etmek üzere yaklaşık 150 asker göndermeye hazırlandığını yazdı

Pentagon Suriye’nin Kuzeydoğusuna Devriye İçin 150 Asker Göndermeye Hazırlanıyor

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk askerleriyle birlikte kara devriye görevini icra etmek üzere yaklaşık 150 asker göndermeye hazırlandığını yazdı. Asker gönderme kararı Amerika’nın NATO müttefiki Türkiye ile YPG’ye verilen destek sebebiyle yaşanan gerilimin azaltılması yönünde atılan bir dizi askeri ve diplomatik adımın parçası olarak nitelendi.

Amerika’nın şu anda Suriye’de yaklaşık bin askeri bulunuyor. Bu askerlerin büyük ölçüde görevi Suriye’de IŞİD savaşçılarının varlık gösterdiği son bölgelerden de örgütün püskürtülmesi.

Türkiye geçtiğimiz ay terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’ye yönelik olarak Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Amerika ve Türkiye en son gerçekleştirilen temaslarda Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik olarak üzerinde mutabık kalınan yol haritası kapsamında ortak devriyeleri başlatma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak tampon bölgeye Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesinin amaçlandığını ifade etmişti. Ancak Pentagon’dan buna yönelik eleştiri geldi.

New York Times gazetesine konuşan Pentagon sözcüsü Sean Robertson gittikçe genişleyen kamplarda tutulan sığınmacılara atıfta bulunarak “Amerika mültecilerin güç kullanılarak ya da zorla başka yerlere yerleştirilmelerine karşı. Koşullar el verdiği taktirde ve el verdiğinde, mültecilerin dönüşü kişinin kendi seçtiği yer kapsamında olmalı ve bu gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yapılmalı” ifadelerini kullandı.

New York Times’da yer alan habere göre, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililer Suriye’ye gönderilmesi planlanan 150 askerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Askeri yetkililere göre 150 askerin gönderilmesine ilişkim nihai onay bölgede icra edilen kara devriyelerinin başarısına bağlı.

Amerika ve Türkiye arasında üzerinde uzlaşı sağlanan yol haritası kapsamında iki taraf Ankara’da müşterek operasyon merkezi kurmuş, taraflar geçtiğimiz hafta sonu da Suriye’de ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirmişti.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
ABD’de Seçimler Öncesinde Gözler EkonomideABD’de Seçimler Öncesinde Gözler Ekonomide
ABD BM Raporundaki ‘Savaş Suçu’ İddiasını Reddetti ABD BM Raporundaki ‘Savaş Suçu’ İddiasını Reddetti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası!

ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası!

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Almanya, Türkiye ile 'iş birliği' peşinde!

Almanya, Türkiye ile 'iş birliği' peşinde!

Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu

Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu

Tren raydan çıktı: 50 kişi öldü

Tren raydan çıktı: 50 kişi öldü

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.