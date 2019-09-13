Pentagon Suriye’nin Kuzeydoğusuna Devriye İçin 150 Asker Göndermeye Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak tampon bölgeye Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesinin amaçlandığını ifade etmişti. Ancak Pentagon’dan buna yönelik eleştiri geldi.

Türkiye geçtiğimiz ay terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’ye yönelik olarak Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Amerika ve Türkiye en son gerçekleştirilen temaslarda Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik olarak üzerinde mutabık kalınan yol haritası kapsamında ortak devriyeleri başlatma kararı almıştı.

Amerika’nın şu anda Suriye’de yaklaşık bin askeri bulunuyor. Bu askerlerin büyük ölçüde görevi Suriye’de IŞİD savaşçılarının varlık gösterdiği son bölgelerden de örgütün püskürtülmesi.

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Suriye’nin kuzeydoğusuna Türk askerleriyle birlikte kara devriye görevini icra etmek üzere yaklaşık 150 asker göndermeye hazırlandığını yazdı. Asker gönderme kararı Amerika’nın NATO müttefiki Türkiye ile YPG’ye verilen destek sebebiyle yaşanan gerilimin azaltılması yönünde atılan bir dizi askeri ve diplomatik adımın parçası olarak nitelendi.

New York Times gazetesine konuşan Pentagon sözcüsü Sean Robertson gittikçe genişleyen kamplarda tutulan sığınmacılara atıfta bulunarak “Amerika mültecilerin güç kullanılarak ya da zorla başka yerlere yerleştirilmelerine karşı. Koşullar el verdiği taktirde ve el verdiğinde, mültecilerin dönüşü kişinin kendi seçtiği yer kapsamında olmalı ve bu gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yapılmalı” ifadelerini kullandı.

New York Times’da yer alan habere göre, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililer Suriye’ye gönderilmesi planlanan 150 askerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Askeri yetkililere göre 150 askerin gönderilmesine ilişkim nihai onay bölgede icra edilen kara devriyelerinin başarısına bağlı.

Amerika ve Türkiye arasında üzerinde uzlaşı sağlanan yol haritası kapsamında iki taraf Ankara’da müşterek operasyon merkezi kurmuş, taraflar geçtiğimiz hafta sonu da Suriye’de ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirmişti.

