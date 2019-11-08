HABER

Pentagon: ‘Suriye’nin Petrol Geliri ABD’ye Değil SDG’ye Gidecek’

08.11.2019 00:52 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, petrol gelirlerinin ABD’ye değil Suriye Demokratik Güçleri’ne gideceğini söyledi. Trump, petrol sahalarınının kontrolunu Amerikan petrol şirketlerinin alabileceği ihtimalinden söz etmişti

Pentagon: ‘Suriye’nin Petrol Geliri ABD’ye Değil SDG’ye Gidecek’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahasından elde edilen gelirlerin ABD’ye değil ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gideceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman gazetecilere yaptığı açıklamada, “Buradan gelecek gelirler ABD’ye değil SDG’ye gidecek” dedi. Hoffman, Amerikalı askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarını tehdit eden her türlü güce karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Başkan Donald Trump geçen ay IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin ölümünü duyurduğu basın toplantısında, halen SDG tarafından işletilen Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolunu Amerikan petrol şirketlerinin alabileceği ihtimalinden söz etmişti.

IŞİD’in bölgedeki iktidar boşluğundan faydalanarak yeniden güç toplayabileceği endişeleri bir taraftan dile getirilirken Trump, Kürtler’in kontrolundaki bölgede bulunan petrol sahalarını işaret ederek, Suriye’de “petrolün olduğu” bölgede küçük bir grup Amerikan askerinin kalmaya devam edeceğini söylemişti.

Ancak, kalacak Amerikan askerlerinin sayısının yüzlerceyi bulması ve büyük olasılıkla Trump’ın geçen ayki sürpriz asker çekme kararını açıklamasından önce Suriye’nin kuzeyinde bulunan 1000 civarındaki askerin sadece biraz altında bir sayıda olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki sınır bölgesinden YPG güçlerinin hala çekilmediğini belirterek ABD’yi sözünü tutmamakla suçladı ve bu meseleyi gelecek hafta Washington’da Başkan Trump’la görüşmesi sırasında gündeme getireceğini kaydetti.

Pentagon sözcüsü Hoffman, bölgede SDG savaşçılarının varlığından haberdar olmadıklarını ancak ABD’nin bölgeyi tamamen izleme imkanına sahip olmadığını söyledi.

Hoffman, ABD’nin SDG savaşçılarıyla hala birlikte çalıştığını, IŞİD’e karşı savaşmada onlara destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Jonathan Hoffman, Washington’ın Ankara’dan, Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş suçları işlediği iddia edilen Türkiye destekli güçlerden hesap sormasını beklediğini sözlerine ekledi.

Aynı brifingde Pentagon yetkilileri, Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkesin genel anlamda işlediğini, yer yer küçük çatışmalar olsa da tarafların çoğunun ateşkese uyduğunu da belirtti.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
İran’a Uluslararası Kınama İran’a Uluslararası Kınama 
Bolton Kongre’ye İfade Vermeye GitmediBolton Kongre’ye İfade Vermeye Gitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Trump'a büyük şok!

Trump'a büyük şok!

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

Trump ateş püskürdü: İzin verilmemeli

NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Teknedeki 16 arkadaşlarını öldürdüler! Önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.