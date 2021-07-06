Pentagon Tartışmalı Microsoft Sözleşmesini İptal Etti

ABD Savunma Bakanlığı, Microsoft’la yaptığı 10 milyar dolar değerindeki bulut bilişim projesi sözleşmesini iptal edeceğini, bunun yerine Microsoft ve Amazon’la ortak bir anlaşmaya varmaya çalışacağını açıkladı.

Açıklamada, Pentagon'un Microsoft'a verilen ilk haliyle 1 milyon dolarlık sözleşme aleyhine Amazon tarafından başlatılan yasal girişimlerle karşı karşıya olduğu doğrudan belirtilmedi. İptal edilen sözleşmenin nihayetinde 10 milyar dolar değerinde olduğu sanılıyor.

Bulut bilişim konusunda lider şirketlerden Amazon Web Hizmetleri, Pentagon’un ‘‘JEDI’’ adıyla bilinen ‘‘Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı’’ projesi için önde gelen adaylardan biri olarak değerlendiriliyordu.Projeyle amaçlanan, büyük miktarda gizli verinin depolanması ve işlenmesiyle ABD ordusunun sahadaki askerlerle iletişiminin geliştirmesini ve yapay zeka kullanarak savaş kapasitesinin arttırılmasını sağlamak.

JEDI sözleşmesi Microsoft’a verildiği 2019 yılının Ekim ayında ihaleyi kaybeden Amazon Web Hizmetleri tarafından mahkemeye taşınmıştı. Amazon, Pentagon’un yürüttüğü ihale sürecinin adil olmadığını ve Amazon ile COE’su Jeff Bezos’u sevmeyen dönemin başkanı Donald Trump’ın ihale sonucuna etki ettiğini öne sürmüştü. Bezos, Trump tarafından sık sık eleştirilen Washington Post gazetesinin de sahibi.

Nisan ayında bir federal yargıcın Pentagon’un Amazon davasının önemli bölümlerinin reddedilmesine yönelik bir hamlesini reddetmesinin ardından Pentagon Mayıs ayında, seçeneklerini yeniden gözden geçirmeye mecbur hissettiğini söyleyerek sözleşmeyi feshedebileceğine işaret etmişti.

