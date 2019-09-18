‘Pentagon Trump’a bir dizi askeri seçenek sundu’

ABD basınında yer alan haberlere göre füzelerin ateşlendiği noktalar İran’ın güneyinde, Basra Körfezi’nin en kuzey ucunda.

New York Times gazetesine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Başkan Trump’a aralarında füzelerin ateşlendiği noktalar ve depolama alanlarının vurulması ya da İran’ın petrol altyapısını hedef alabilecek gizli siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek sundu.

Amerikalı yetkililere göre bölgeye ilave ABD askerlerinin gönderilmesi dahil olmak üzere bütün seçenekler masada. Foreign Policy dergisinin konuyla ilgili haberine göre, Trump yönetimi içersinde de İran konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Foreign Policy'yekonuşan üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede önemli ölçüde askeri varlığın arttırılması, Savunma Bakanlığı'nınsa ihtiyatlı hareket edilmesinden yana. Pentagon yetkilileri böyle bir adımın maliyetinin yüksek olacağını ve başka muharip misyonlardan askeir kaynak aktarılmasını gerekli kılabileceğini savunuyor.