‘Pentagon Trump’a Bir Dizi Askeri Seçenek Sundu’

ABD’li yetkililer Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırının İran’ın güneybatısından düzenlendiği görüşünde. Üst düzey Amerikalı yetkililer drone ve füzelerin kalktığı ve ateşlendiği noktaların belirlendiğini söylüyor. ABD basınına göre Pentagon Başkan Trump’a bir dizi askeri seçenek sundu. ABD basınında yer alan haberlere göre füzelerin ateşlendiği noktalar İran’ın güneyinde, Basra Körfezi’nin en kuzey ucunda. New York Times gazetesine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Başkan Trump’a aralarında füzelerin ateşlendiği noktalar ve depolama alanlarının vurulması ya da İran’ın petrol altyapısını hedef alabilecek gizli siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek sundu. Amerikalı istihbarat analistleri ve askeri uzmanlar, saldırıda ateşlenen füzenin kaynağı ve rotasının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan’da ele geçirilen füze güdüm mekanizmasını inceliyor. Saldırıda hasar gören noktalara ilişkin uydu fotoğrafları, alçaktan uçan seyir füzelerinin radar izleri değerlendiriliyor. Saldırıdan önceki ve sonraki ses kayıtları da inceleniyor. Saldırının düzenlendiği noktadan toplanan füze ve drone parçaları analiz ediliyor.

Trump: “Ruhani ile görüşmemeyi tercih ederim” ABD Başkanı Donald Trump’a New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimalinin olup olmadığı soruldu. Trump görüşmeyi seçenek dışı bırakmadı ancak Ruhani ile görüşmeyi tercih etmeyeceğini belirtti. Trump “Kendisiyle görüşme gündemimde yok. Henüz hazır olduklarını sanmıyorum ama hazır olacaklar. Hiçbir şeyi seçenek dışı bırakmıyorum ama şu an görüşmemeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı. Suudi hava savunma sistemi füzeleri neden durduramadı? Analistlere göre yaptığı açıklamalarla askeri bir çatışmadan uzak durmak istediğinin de sinyalini veren Suudi Arabistan yönetimi petrol tesislerine yönelik saldırının kendi savunma sistemlerindeki açıkları göstermesinden dolayı endişeli. Uzmanlar, Cumartesi günkü saldırının yol açtığı hasarın, Suudi Arabistan’ın en yüksek askeri harcamaya sahip ülkeler arasında olmasına karşın hava sahasında patlak verebilecek bir savaşa yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koyduğu görüşünü aktarıyor.

Amerikalı yetkililere göre Suudi hava savunma sistemleri drone ve füzeleri etkisiz hale getiremedi çünkü hava savunma sistemlerinin yönü Yemen’den gelebilecek olası saldırıları önlemek üzere güneye çevrilmişti. Suudi Arabistan’da 1996’daki bombalı saldırıda ne olmuştu? Uluslararası stratejistler, Suudi Arabistan’ın son saldırı ile ilgili olarak süreci ağırdan alma ya da net bir dille İran’ı doğrudan suçlamama yaklaşımına dikkat çekerken, 25 Haziran 1996 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenen bombalı saldırıya atıfta bulunuyor. Suudi Arabistan’ın El Huber şehrinde Güney Nöbeti Harekatı’na katılan koalisyon askerlerinin kaldığı komplekse yapılan bombalı saldırıda 19 ABD askeri ile siviller hayatını kaybetmişti. Analistler, Suudi yönetiminin askeri bir çatışmadan kaçınmak amacıyla, söz konusu bombalı saldırıda İran’ın rolünü kasıtlı olarak belirsiz bıraktığına dikkat çekiyor. Amerika’da görülen davada saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu sonucuna varılmıştı. Suudi yetkililer: “Petrol üretimi ay sonuna kadar normale döner”

Petrol tesislerine yönelik saldırıdan petrol üretiminin etkilenmesi sebebiyle petrol fiyatlarında yüzde 10 oranında bir artış yaşanmıştı. Dünyanın en büyük ham petrol tesislerine yönelik saldırı Saddam Hüseyin’in 1990-91 Körfez Savaşı sırasında Kuveyt’in petrol kuyularının yakılmasından bu yanaki en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan’dansa petrol üretimini yarı yarıya düşüren saldırıdan 3 gün sonra piyasaları rahatlatabilecek açıklamalar geldi. Üst düzey bir Suudi kaynak Suudi Arabistan’ın saldırının ardından petrol üretiminde yaşanan 5,7 milyon varillik açığın yüzde 70’inin kapatmak üzere olduklarını belirtti. Suudi yetkililer petrol üretiminin bu ay sonuna kadar normale dönebileceğinin mesajını verdi. Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun işlettiği Abqaiq ve Khurais petrol sahalarının hedef alındığı saldırıdan bu yana Suudi Arabistan Enerji Bakanı da ilk kez basın toplantısı düzenleyerek son durumla ilgili bilgi verdi. Suudi Enerji Bakanı Aramco tesislerine yönelik saldırıyı henüz kimin düzenlediğinin bilinmediğini belirtti.