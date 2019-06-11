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Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Luke Hava Üssü'nde uçmuyor

11.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'den gelen pilotlara yönelik F-35 uçuş eğitimlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Luke Hava Üssü'nde uçmuyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan gerginlikle ilgili ABD Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırırken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Mike Andrews, "Bakanlığımız Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotların artık uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka ABD'li yetkili ise Luke Hava Üssü'nde bir komutanın geçen hafta Türk pilotların ve bakım ekibinin eğitimini güvenlik nedeniyle durdurma kararı aldığını aktardı. Aynı yetkili Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde Türk bakım personeline bazı eğitimlerin verilmeye devam edildiğini söyledi.

ABD'den mühlet

Son olarak ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almaktan vazgeçmemesi halinde atılacak "ciddi adımlar" konusunda bilgi verilmişti. Mektupta, S-400’lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programına katılımının 31 Temmuz tarihi itibariyle sona erdirileceği belirtilmiş, bunun yanı sıra F-35 eğitimi görmekte olan dördü pilot 42 kişilik askeri personelin de aynı tarihe kadar ABD'den ayrılmak zorunda olacağı ve söz konusu Türk askerlerinin Arizona ve Florida'da eğitim görmekte oldukları hava üslerine girişlerinin de yasaklanacağı iletilmişti.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması durumunda bunun iki ülke ilişkilerinde yakın tarihin en büyük çatlağını oluşturabileceği belirtiliyor.

Reuters/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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